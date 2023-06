Die 69 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Spieleherstellers Activision Blizzard ist zwar erneut ins Stocken geraten. Die Microsoft-Aktie scheint das aber nicht zu bremsen. Sie hat am Donnerstag den sechsten Tag in Folge zugelegt und auf einem Rekordhoch geschlossen. Denn die Anleger sehen in den KI-Ambitionen des Tech-Giganten viel Potenzial.Von Wallace WitkowskiMarketWatchÜbersetzung: Stefanie KonradDie Microsoft-Aktie stieg laut FactSet-Daten um 3,2 Prozent und schloss auf einem Rekordhoch ...

