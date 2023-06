München (ots) -Aktuelle Programmtipps aus der ARD Mediathek | Die Redaktion empfiehlt Dokus, Reportagen, Filme u. a. aus dem Bereich Kultur in der ARD Mediathek.https://www.ardmediathek.de/kulturSPRACHGEWALTIGNino Haratischwili: "Georgien hat mich nie verlassen"Dokumentation | rbb/arte | verfügbar bis 29.08.2023Die in Georgien geborene Schriftstellerin Nino Haratischwili ist eine der wichtigsten literarischen Stimmen in Deutschland. 500.000 Exemplare wurden allein im deutschsprachigen Raum von ihrem Roman "Das achte Leben (Für Brilka)" verkauft. Ihr jüngster Roman "Das mangelnde Licht" handelt auf mehr als 800 rauschhaften Seiten von einem Land am Rande Europas und Russlands und einem Krieg. Die Doku taucht mit Archivmaterial, Interviews und Spielszenen ein in das Georgien der 1990er Jahre.Nino Haratischwili | ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/arte/nino-haratischwili-georgien-hat-mich-nie-verlassen/arte/Y3JpZDovL2FydGUudHYvdmlkZW9zLzEwOTAzMi0wMDAtQQ)KONSTRUKTIVCIVIS Medienpreis 2023Show / Preisverleihung | WDR | verfügbar bis 11.06.2024Der CIVIS Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa wird zum 35. Mal vergeben. Fast 900 Produktionen aus Fernsehen, Radio und Internet wurden eingereicht. Durch die Preisverleihung führt die Journalistin Natalie Amiri.CIVIS Medienpreis | ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/shows-im-ersten/civis-medienpreis-2023/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3Nob3dzIGltIGVyc3Rlbi8xNWFlYjMwYy0yNzUzLTQxZmItYmI1Yy0zZDFlZTU5YTZmNzk)STRAHLKRAFTDie Hauda & die KunstNeue Reihe | NDR | unbegrenzt verfügbarWarum ballert Niki de Saint Phalle mit dem Gewehr auf ihre Bilder? Wieso malt Franz Marc blaue Pferde? Und ist Paula Modersohn-Becker eine frühe Feministin? Art Snippets vom Feinsten! Verkappte Romantiker, fragwürdige Persönlichkeiten, irre Charaktere - was haben sie gemeinsam? Kunst ist ihre Passion, Konfrontation ihre Message! Kulturjournalistin und Moderatorin Bianca Hauda serviert Kunstwissen in kleinen Happen. Porträts von Künstler*innen, deren Bilder und Werke in deutschen Museen zu sehen sind.Die Hauda & die Kunst | ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/die-hauda-und-die-kunst/Y3JpZDovL25kci5kZS80ODc0)UTOPIEN ERWÜNSCHTTanzen trotz KriegReportage | SWR | verfügbar bis 03.06.2028Bei Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat der 15-jährige Danylo geglaubt, sein Traum von einer Weltkarriere als Balletttänzer liege in Trümmern. Doch dann hat sein Vater die ehemalige Kollegin Irina Starostina per Telefon gefragt: "Kannst Du uns retten?" Irina Starostina, Mainzer Tanzlehrerin und Ex-Ballerina aus Kiew, holt das Nachwuchstalent Danylo zu sich, um seinen Zukunftstraum von einer Tanz-Karriere zu retten und der Sinnlosigkeit des Krieges in ihrem Heimatland etwas entgegenzusetzen.Tanzen trotz Krieg | ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/swr-kultur/tanzen-trotz-krieg/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE4NjYzNDU)ZOOMDer Glanz der UnsichtbarenFilm | SWR | verfügbar bis 05.07.2023Der vierte Spielfilm des französischen Filmemachers Louis-Julien Petit stellt obdachlose Frauen und Sozialarbeiterinnen nebeneinander. Die Behörden sehen weder die Notlage der einen noch das Engagement der anderen.Der Glanz der Unsichtbaren | ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/film/der-glanz-der-unsichtbaren/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE4NjQ5MzY)Pressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationE-Mail: Agnes.Toellner@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5535817