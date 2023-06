HELMA Eigenheimbau AG musste bereits in 2022 kräftige Abstriche beim Ergebnis hinnehmen - die Pleite eines Subunternehmers führte zu hohen Gewährleistungskosten und sinkende Auftragseingänge liessen auch beim Umsatz "nur" das untere Ende der Prognosepanne erreichen. Mit 302,5 Mio EUR Umsatz und einem EBT von 3,5 Mio EUR (prognostiziert hatte man noch 20 Mio EUR) reichte es in 2022 immerhin noch für einen Jahresüberschuss. Dass 2023 nicht besser werden würde, sah man bereits bei der Bilanzvorlage. Aber man ging immerhin noch von einem "profitablen Geschäftsjahr mit einem positiven EBT in etwa auf ...

