Anleger in der Aktie von Investorenlegende Warren Buffett mussten in den vergangenen Monaten viel Geduld beweisen, das Papier konsolidierte seitwärts. In den letzten Wochen drohte gar eine Top-Bildung, die Berkshire aber mit einem erfolgreichen Ausbruch verhindern konnte. Winken jetzt neue Allzeithochs?Investoren in der Buffett-Aktie können aufatmen. Eine in den vergangenen Wochen drohende Top-Bildung im Bereich von 320 bis 330 Dollar konnte verhindert werden. Durch den jüngsten Ausbruch über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...