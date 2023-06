© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Die Morphosys-Aktie befindet sich nach einigen Tagen der Gewinnmitnahmen weiter im Rallyemodus. Ein frisches Kursziel der Wall Street Großbank JPMorgan beflügelt die Hausse nun erneut. Jetzt noch rein in die Aktie?

Fettes Kursplus zum Wochenende bei Morphosys: Nach einer doppelten Hochstufung von JPMorgan stieg der Kurs zum letzten Handelstag vor dem Wochenende bereits vorbörslich zurück in Richtung der 30-Euro-Marke. Diese war in der vergangenen Woche erstmals seit Anfang 2022 wieder erreicht worden. Am Vormittag notieren die Titel über 13 Prozent im Plus.

Sollten die Gewinne bis zum Handelsschluss gehalten werden, hätte sich der Kurs in diesem Jahr nun wieder verdoppelt. Die steile Kursperformance macht die Titel im SDAX zum zweitbesten Wert nach Redcare Pharmacy.

JPMorgan drehte in einer sehr optimistischen Analystenstudie das Rating von "Underweight" auf "Overweight" und verdreifachte das Kursziel auf 36 Euro. Analyst James Gordon setzt in seiner Studie vor allem auf das Mittel Pelabresib gegen Knochenmarkkrebs, zu dem Ende des Jahres Phase-III-Studiendaten anstünden: "Es ist wahrscheinlicher, dass die Studie ein Erfolg wird, als dass das Mittel scheitert." Und selbst bei einer kalkulierten 50/50-Chance ergebe sich laut dem Experten mit einem Kursziel von 36 Euro viel Potenzial.

Erst kürzlich hatten die Analysten von UBS ein Kursziel von 47 Euro festgesetzt. Analystin Xian Deng sagte: "Die Analyse des Biotech-Unternehmens hat ergeben, dass der aktuelle Aktienkurs der in der Entwicklung befindlichen Wirkstoff-Pipeline nur wenig Wert beimisst." Laut Deng hatte der Markt das Vertrauen in Morphosys verloren. Sie prognostiziert allerdings allein für das Blutkrebsmittel Pelabresib einen Spitzenumsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Kapitalwert je Aktie von 35 Euro.

Aber nicht alle Analysten geben sich so bullish: Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat am Mittwoch die Einstufung für die Morphosys-Titel auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen - rund 52 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Der Relative Strength Index (RSI) - das Maß für die Dynamik einer Aktie - liegt bei Morphosys bei 75,962. Ein RSI-Wert von 70 oder mehr über einen Zeitraum von 14 Tagen bedeutet in der Regel, dass eine Aktie überkauft ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion