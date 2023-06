Nach den Zinsentscheiden in der Eurozone und den USA bleibt der DAX am Freitag nah an seinem Rekord. Damit steuert er auf ein Wochenplus von etwas mehr als zwei Prozent zu. Eine Stütze bleiben die US-Börsen, die am Vorabend ihre Gewinne stetig ausgebaut hatten. Auch bei der VW-Aktie ging es in den vergangenen Tagen deutlich nach oben.

