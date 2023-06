© Foto: DesignIt - picture alliance / Zoonar



Für die Analysten von Morgan Stanley ist dieser Mobilfunkanbieter ein Top-Pick. Sie trauen der Aktie ein Aufwärtspotenzial von circa 34 Prozent zu.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley zählt T-Mobile wieder zu ihren Favoriten. Das neue Kursziel legte der Analyst Simon Flannery auf 178 US-Dollar. "Übergewichten" lautet seine Empfehlung. Ausgehend vom derzeitigen Kursniveau ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von 34 Prozent.

"T-Mobile ist neben Iridium eines der wenigen Unternehmen in unserem Portfolio, das über ein umfangreiches Rückkaufprogramm verfügt und in der Lage ist, die Marktvolatilität zu nutzen. Das Unternehmen bietet Anlegern einen geringen Verschuldungsgrad, eine starke Free-Cashflow-Generierung, ein Modell mit wiederkehrenden Einnahmen, eine führende Position im Netz, einen wachsenden Marktanteil und eine angemessene Bewertung", schrieb Flannery in einer Research-Note.

In den vergangenen vier Wochen verlor die Aktie knapp acht Prozent an Wert, was laut Flannery am Gegenwind durch die Verlagerung des Großhandelsverkehrs durch DISH und Verizon liege. Der Rücksetzer könnte eine Chance für Anleger sein. Dem Banker zufolge könnte die Telekom-Tochter ihr Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar somit zu günstigen Bedingungen durchführen. Geduld sollte sich bei dieser Aktie auszahlen, sagte er weiter.

Flannery rechnet mit wachsenden Marktanteilen T-Mobiles in der Mobilfunkbranche. Der neu eingeführte 5G-Plan könnte sich positiv auf die Serviceeinnahmen auswirken. Er prognostiziert, dass die Mobile-Aktie in den kommenden Monaten durchstarten wird. Seine Kollegen sind nicht weniger optimistisch. Das mittlere Kursziel der von MarketScreener erfassten Analysen liegt bei 176,11 US-Dollar.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion