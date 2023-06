FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Paion von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 3,80 auf 8,70 Euro angehoben. Nach der Zulassung des Anästhetikums Byfavo im April stünden nun die Vermarktungs-Meilsteine im Fokus des Biopharmaunternehmens, schrieb Analyst Martial Descoutures in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anrollende Umsätze dürften ab 2026 für Gewinne sorgen. Zunächst müsse aber die Kasse deutlich aufgebessert werden. Wegen dieser Refinanzierungsrisiken in den kommenden Wochen stuft Descoutures die Aktien ab./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2023 / 07:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2023 / 07:39 / MESZ

