PEKING, 16. Juni 2023 /PRNewswire/-- Eine Delegation aus Shenzhen City in der südchinesischen Provinz Guangdong machte am Mittwoch eine Präsentation auf der Intersolar Europe, der weltweit führenden Messe für die Solarenergieindustrie, die in München, Deutschland, stattfand, um die bevorstehende International Digital Energy Expo 2023 (IDEE 2023) zu bewerben.Der IDEE 2023 findet vom 29. Juni bis 2. Juli in Shenzhen statt. Unter dem Motto "Grüne Zukunft mit digitaler Energie erstellen" soll die Veranstaltung eine Reihe von Aktivitäten, darunter professionelle Ausstellungen, Symposien und mit den Themen in Verbindung stehende Aktivitäten, laut Yu Jing, Vizedirektor der Entwicklungs- und Reformkommission von Shenzhen, stattfinden.Die diesjährige IDEE hebt Forschung, Entwicklung und Anwendung modernster Technologien, insbesondere digitaler Technologie, im Energiesektor hervor, um die Transformation in einen datenzentrierten neuen Produktionsmodus zu fördern und ein grünes, hocheffizientes, flexibles, intelligentes und nachhaltiges modernes Energiesystem aufzubauen.Mit einer Ausstellungsfläche von fast 60.000 Quadratmetern hat das große Treffen Gäste aus mehr als 100 Ländern und Regionen sowie über 400 führende Unternehmen im In- und Ausland sowie Forschungsinstitute, darunter China Southern Power Grid, Huawei Digital Power, BYD, Tencent, ZTE, Sunwoda, Siemens Energy, Cargill China, die Shenzhen MSU-BIT-Universität, die Universität Macau und die Chinese University of Hong Kong, angezogen.Es ist bekannt, dass mehr als 400 chinesische Photovoltaikunternehmen an der dreitägigen Intersolar Europe teilnahmen, von denen etwa 130 Unternehmen in Shenzhen, einem der größten Technologie- und Innovationszentren von China, ansässig sind