Hamburg (ots) -- Konsolidierung durch Fusionen und Übernahmen in Europa unwahrscheinlich- Europäische und deutsche Autobauer müssen ohne Fusionen deutliche Effizienzgewinne erzielen- Drei Optionen: Verdrängung kleinerer Marktteilnehmer, Konsolidierung bei der Produktion und insbesondere IndustriepartnerschaftenChinesische Autos drängen zunehmend auf den europäischen und deutschen Markt und dürften ihren Marktanteil in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Die vorangegangene Allianz Trade Studie vom Mai 2023 (https://www.allianz-trade.de/presse/pressemitteilungen/allianz-trade-studie-chinesische-automobilhersteller-ueberholen-rechts.html) hat die möglicherweise entstehenden Verluste bei der Wertschöpfung für die hiesigen Autobauer untersucht. In der aktuellen Analyse geht der weltweit führende Kreditversicherer der Frage nach, ob sich die Branche mit der zunehmenden chinesischen Konkurrenz weiter konsolidieren könnte."Wir halten eine neue Konsolidierungswelle durch Fusionen und Übernahmen auf dem europäischen Markt für unwahrscheinlich - allein schon aus kartellrechtlichen Gründen, denn die Marktanteile der großen europäischen Automobilhersteller sind bereits sehr hoch", sagt Aurélien Duthoit, Branchenexperte bei Allianz Trade. "Das bedeutet aber nicht, dass sich die Hersteller entspannt zurücklehnen können: Um langfristig mithalten zu können, müssen sie ohne Fusionen deutliche Effizienzgewinne erzielen."Der Preis ist heiß: Chinesische Hersteller profitieren von SkaleneffektenDie in China gefertigten Autos punkten neben IT-Anbindung und Design vor allem über den Preis. Diesen erreichen die Hersteller insbesondere durch Masse und dadurch entstehende Skaleneffekte. Die Übernahme von kleineren Marktteilnehmern würden die europäischen Autobauer also nicht maßgeblich nach vorne bringen und größere Fusionen sind eher unwahrscheinlich. Was also tun, um Effizienzsteigerungen zu erreichen und angesichts eines sehr reifen Marktes und der zunehmenden chinesischen Konkurrenz die Rentabilität zu erhalten?Drei Optionen für Effizienzgewinne ohne Fusionen und Übernahmen"Wir sehen drei Optionen für Effizienzgewinne", sagt Duthoit. "Erstens die Verdrängung kleinerer Anbieter aus dem europäischen Markt. Zweitens die Entwicklung neuer horizontaler und vertikaler Industriepartnerschaften zur Bündelung von Ressourcen in kapitalintensiven Bereichen, insbesondere bei der Herstellung von Elektrobatterien. Und drittens eine weitere Konsolidierung der Produktion auf eine geringere Anzahl von Plattformen und Fabriken für eine höhere Standardisierung."Verdrängung kleiner Wettbewerber mit begrenztem VolumenFür ausländische Marken mit begrenztem Volumen könnte es durch die zunehmende Konkurrenz aus China noch enger werden als bisher. Wenn man die chinesischen Autobauer ausklammert, haben kleine Player (mit einem Marktanteil von weniger als 2 %) zusammen einen Marktanteil von etwa 6 %. Dieses Stück des Kuchens dürfte also umkämpft sein.Konsolidierung bei der Produktion: Effizienzsteigerung durch E-MobilitätVor allem Elektroautos lassen sich wesentlich schneller montieren und erfordern weniger Arbeitskräfte. Die Automobilhersteller könnten folglich ähnliche Produktionsvolumina bei einer geringeren Anzahl von Produktionslinien und mit viel weniger Arbeitskräften erreichen. Diese mögliche Anpassung an die Wirtschaftlichkeit der Herstellung bei batteriebetriebenen Fahrzeugen könnte zusammen mit dem Beschluss des "Verbrenner-Aus" die Geografie der europäischen Automobilproduktion auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene in den kommenden Jahren stark verändern.Zusammen sind sie stärker: Industriepartnerschaften werden immer wichtigerDabei spielen auch neue Industriepartnerschaften eine tragende Rolle, denn gerade die Elektrobatterien sind der größte Preis-Treiber."Die Europäer sollten sich also auch ohne Fusionen oder Übernahmen zusammentun - um vor allem in kapitalintensiven Bereichen Effizienzsteigerungen zu erreichen", sagt Duthoit. "Sie sind weiterhin in einer sehr guten Position. Aber sie sollten jetzt einen Gang hochschalten, um den verlorenen Boden durch den chinesischen Blitzstart in die Elektromobilität gutzumachen."Die vollständige Studie (PDF, ENG) finden Sie hier:https://bit.ly/464Bq7jDie Pressemeldung und Studie zu den Verlusten in der Wertschöpfung der europäischen Autobauer durch die zunehmende Konkurrenz aus China finden Sie hier:https://bit.ly/3NyT5wTAllianz Trade ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist für Bürgschaften und Garantien, Inkasso sowie Schutz gegen Betrug oder politische Risiken. Allianz Trade verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt und analysiert Allianz Trade täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als 83 Millionen kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen. Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen.Mit dieser Expertise macht Allianz Trade den Welthandel sicherer und gibt den weltweit über 70.000 Kunden das notwendige Vertrauen in ihre Geschäfte und deren Bezahlung. Als Tochtergesellschaft der Allianz und mit einem AA-Rating von Standard & Poor's ist Allianz Trade im Schadensfall der finanzstarke Partner an der Seite seiner Kunden.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in über 50 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeiter weltweit. 2022 erwirtschaftete Allianz Trade einen Umsatz von EUR 3,3 Milliarden und versicherte weltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 1.057 Milliarden. 