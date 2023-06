Hamburg (ots) -Direktansprache zu aktiven Kandidat:innen-Gewinnung verschafft Auswahlkommission exzellentes Bewerber:innen-FeldEine Hochschule aus Norddeutschland hat aktuell die Stelle des Präsidenten beziehungsweise der Präsidentin neu ausgeschrieben. Für das Einwerben von geeigneten Kandidat:innen hat sich der Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes direkt bei der ersten Ausschreibung Unterstützung von der Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting/forschung-bildung-lehre/) geholt.Die Personalberater:innen haben über ihren firmeninternen Kandidat:innen-Pool aus Akademiker:innen, Forschenden und Lehrenden sowie durch die aktive Ansprache aller relevanter Organisationen und Zielpersonen am Markt 22 hochqualifizierte Bewerber:innen für die Auswahlkommission generieren können.Viele Bewerbungen mit exzellenter QualitätDie erfahrenen Headhunter:innen für den Bereich Forschung, Bildung und Lehre unterstützen seit fast 30 Jahren Hochschulen, Universitäten und Institute bei der Rekrutierung geeigneter Leitungskräfte. Entsprechend können die Personalberater:innen heute auf einen großen firmeninternen Pool an top qualifizierten Wissenschaftler:innen, Professor:innen und Expert:innen aus verschiedenen Bereichen zugreifen.Darüber hinaus ist die Headhunting Agentur im Bildungswesen ausgezeichnet vernetzt und hat so die Möglichkeit, schnell und effektiv auf eine neue top Vakanz aufmerksam zu machen.Hochschule sehr zufrieden mit exzellenter AusgangslageDie Hochschule aus Norddeutschland zeigt sich sehr zufrieden mit der Ausgangslage für das weitere Auswahlverfahren. Dies ist bereits die zweite Vakanz, die der Auftraggeber aus dem Bildungswesen mit Unterstützung der Kontrast Personalberatung GmbH besetzt. Letztes Jahr hat der Dienstleister top Kandidat:innen für die Stelle des/der Kanzler:in gewinnen können.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5535980