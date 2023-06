DJ MARKT USA/Rally an Wall Street dürfte weiterlaufen

Die Rally der Wall Street scheint auch am Freitag weiterzulaufen. Damit dürften S&P-500 wie Nasdaq-Composite auf neue 14-Monatshochs klettern, denn der Aktienterminmarkt lässt auf eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt schließen. Der marktbreite S&P-500 verbucht aktuell die längste Gewinnserie seit November 2021. Mit Erklärungen tun sich Händler derweil immer schwerer. Gewichen sei immerhin die Unsicherheit über den weiteren Zinspfad in den USA und der Eurozone, gleichwohl dürften die wartenden Zinserhöhungen nicht unbedingt zum Kauf von Aktien animieren. Denn sowohl US-Notenbank als auch Europäische Zentralbank hatten sich falkenhaft zum weiteren Zinspfad geäußert.

Als Argument für Aktien wird derweil immer wieder China genannt. Denn die dort bislang gesenkten Zinssätze wiesen ganz klar in Richtung Ankurbelung der Wirtschaft. Untermauert wird dies durch Medienberichte, wonach die chinesische Regierung ein Konjunkturpaket plane und bereits über konkrete Schritte zur Finanzierung nachdenke. "China könnte wieder Konjunkturlokomotive werden", so eine Stimme im Handel. Denn das aktuell maue Wachstum in den wichtigsten Volkswirtschaften rechtfertigt die luftigen Höhen der Börsen kaum.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2023 06:17 ET (10:17 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.