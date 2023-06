Der Windkraftanlagen-Hersteller Vestas hat mehr als 100 VW ID. Buzz Cargo geordert und die ersten Exemplare aus dieser Bestellung bereits im Februar 2023 in Betrieb genommen. Sie werden für den Service und die Wartung von Vestas-Windenergieanlagen in Dänemark und Norddeutschland eingesetzt. Neben der Einflottung des ID. Buzz Cargo in die Vestas-Serviceflotte haben Vestas und Volkswagen Nutzfahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...