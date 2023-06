© Foto: Dean Crosby - Pixabay



Kreuzfahrt-Aktien litten besonders stark unter den harten Corona-Auflagen und brachen entsprechend ein. Mit der Wiedereröffnung nach Corona setzt nun eine regelrechte Rallye ein. Auch auf Reddit werden die Aktien gehypt.

Kreuzfahrt-Aktien haben zuletzt eine regelrechte Rallye hingelegt: Die Aktie der US-Kreuzfahrtreederei Carnival legte allein seit Jahresbeginn um fast 90 Prozent zu:





Die Royal Caribbean-Aktie gewann im laufenden Jahr mehr als 80 Prozent hinzu:





Und die Aktie von Norwegian Cruises stieg im gleichen Zeitraum immerhin um über 50 Prozent:

Grund für den jüngsten Boom bei Kreuzfahrt-Aktien sei die Erwartung einer starken Urlaubssaison im Zuge der Wiedereröffnung nach der Corona-Pandemie, berichten Marktexperten. Aber auch Zocker könnten am Werk sein. In dem legendären Reddit-Forum Wallstreetbets findet man zum Beispiel vermehrt Einträge zu dem Thema.

Reddit-User 'retiamus' schreibt zum Beispiel: "Ich habe mir die Aktie [Carnival] angeschaut und jetzt 1000x 21$ Calls 9/14 gekauft - los geht's".

Und Reddit-User 'Zthruthecity' schreibt: "Ich habe ein gutes Gefühl! Ich kann es kaum erwarten, noch in diesem Jahr unsere zehnte Carnival-Kreuzfahrt zu machen ??. Ich baue diese Woche eine Position auf".



Aber auch Analysten an der Wall Street sehen zunehmend Potenzial für Kreuzfahrt-Aktien. Am Montag stuften JPMorgan Chase und die Bank of America laut CNBC Carnival hoch. JPMorgan hob Carnival von Neutral auf Buy und erhöhte das Kursziel auf 16 US-Dollar. Die Analysten der Bank of America erhöhten das Kursziel sogar auf 20 US-Dollar.

UBS-Analystin Robin Farley ist besonders optimistisch für die Aktie von Royal Caribbean. Sie erhöhte ihr Kursziel für Royal Caribbean im Mai von 91 auf 103 US-Dollar je Aktie. Darüber hinaus hat sie noch eine Kauf-Empfehlung für Carnival.



Im Gespräch mit dem US-Nachrichtensender CNBC erklärte die Analystin: "Kein anderer Sektor der US-Wirtschaft musste so strenge Corona-Vorschriften befolgen wie die Kreuzfahrt-Industrie (...) Die Anleger haben unterschätzt, wie sehr die Aufhebung der Vorschriften die Nachfrage angekurbelt hat."

Tipp aus der Redaktion: FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gibt einen exklusiven Einblick in fünf charttechnisch aussichtsreiche Pharma-Werte. Jetzt kostenlosen Report hier herunterladen!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion