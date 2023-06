DJ PTA-Adhoc: S IMMO AG: Änderungen im Vorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/16.06.2023/12:30) - Der Aufsichtsrat der S IMMO AG und das Vorstandsmitglied Holger Schmidtmayr haben sich heute einvernehmlich darauf geeinigt, dass der Vorstandsvertrag von Herrn Schmidtmayr mit Wirkung zum 16.06.2023 (Tagesende) aufgelöst wird. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat beschlossen, Frau Radka Döhring, die bereits im Vorstand der IMMOFINANZ AG tätig ist, in den Vorstand der S IMMO AG zu berufen.

Karin Rest, Vorsitzende des Aufsichtsrats: "Ich danke Herrn Schmidtmayr für die erfolgreiche Begleitung der S IMMO in der Umsetzung der strategischen Neuausrichtung. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Bestellung von Frau Döhring die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen, weitere Potentiale der Gruppe zu heben und die Rentabilität für die Aktionäre zu steigern. Persönlich freut es mich sehr, dass wir somit endlich und erstmalig eine Frau in den Vorstand der S IMMO AG berufen konnten."

Martin Nemecek, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und CEO der CPI Property Group: "Mit der Bestellung von Radka Döhring ist die konsequente Umsetzung des erklärten Ziels, Synergien zu identifizieren und zügig effizienzsteigernde Integrationsschritte zu setzen, verbunden. Wir bedanken uns bei Holger Schmidtmayr für alles, was er für die S IMMO geleistet hat, und freuen uns darauf, mit Radka Döhring eine erstklassige Managerin zu gewinnen, die in der IMMOFINANZ AG bereits beeindruckende Arbeit leistet."

Holger Schmidtmayr: "Ich habe die S IMMO über viele Jahre und in unterschiedlichen Positionen begleitet und bin stolz auf alles, was wir in dieser Zeit geschafft haben. Mein Dank gilt vor allem dem hervorragenden Team. Es war mir eine Freude und Ehre, mit ihnen das Unternehmen zu gestalten."

Aussender: S IMMO AG Adresse: Wienerbergstraße 9 / 7. Stock, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at

ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

