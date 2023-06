EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Konferenz

Branchentreffen für Vermögensverwalter und Neobroker bei der Baader Bank



16.06.2023 / 13:23 CET/CEST

Am gestrigen Donnerstag, dem 15. Juni 2023, hat die Baader Bank die Türen ihrer Konzernzentrale in Unterschleißheim geöffnet und die Branche der Vermögensverwalter und Neobroker vernetzt. Insgesamt sind rund 300 Gäste vor Ort zur Veranstaltung begrüßt worden. Die alljährlich stattfindende Veranstaltung wartet mit einem vielseitigen Rahmenprogramm auf, moderiert von Oliver Riedel, Vorstandsmitglied und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. Das Veranstaltungsprogramm richtet sich inhaltlich insbesondere an bestehende Kunden der Baader Bank, darunter vor allem Vermögensverwalter, Family Offices und Fondsmanager. Fokusthemen, die in den Fachvorträgen aufgegriffen werden, sind aufgrund des aktuellen Umfelds insbesondere Kryptowährungen, Nachhaltigkeit, ETFs und Zinsen. Darüber hinaus wird das umfangreiche Veranstaltungsprogramm mitsamt hochkarätiger Referenten und Referentinnen durch Präsentationen zu ausgewählten Anlagestrategien sowie einer Compliance-Schulung zum Thema "Geldwäscheprävention - Status Quo und Zukunftsaussichten" abgerundet. "Der Tag der offenen Türe der Baader Bank ist immer ein gewinnbringender Branchentreff, auf dem wichtige Themen und Trends diskutiert werden. Vor allem die kommenden Herausforderungen aus dem schwierigen geopolitischen und volkswirtschaftlichen Globalumfeld kamen in den gestrigen Podiumsdiskussionen klar zum Ausdruck", so Heiko Böhmer, Kapitalmarktexperte der Shareholder Value Management AG. In diesem Jahr ist ein besonderes Highlight das 40-jährige Firmenjubiläum der Baader Bank, welches im Rahmen des Events thematisch unter anderem in einer Gesprächsrunde mit Uto Baader, dem Gründer der Baader Bank, und seinem Nachfolger Nico Baader, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank, gewürdigt wurde. Sie beide teilten ihre Einblicke und Erfahrungen aus vierzig Jahren Baader Bank. "Die Baader Bank begeht in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum und darauf sind wir besonders stolz. Ohne unsere Kunden wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Unsere gesamte Historie ist geprägt von der Fähigkeit, uns an die Bedürfnisse der Kunden und an die Bedingungen der Märkte anzupassen. Beides wollen wir auch in Zukunft tun, um unsere Kunden weiter mit höchster Qualität und Expertise in allen unseren Wertpapierdienstleistungen der bankeigenen Plattform bedienen zu können", so Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank und verantwortlich für das Kundengeschäft. Ergänzt wurde das Vortragsangebot aufgrund der hohen Nachfrage beim vergangenen Tag der offenen Tür abermals durch eine Auswahl an Company Meetings direkt vor Ort. Investoren und Unternehmen haben diese für den Austausch zu strategischen Entwicklungen und Investmentcases genutzt. Unter anderem waren an dieser Stelle die Deutsche Beteiligungs AG, EQS Group AG, Laiqon AG, NORMA Group SE, sino AG und der Smartbroker vertreten. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz Senior Manager Group Communication T +49 89 5150 1044 marlene.hartz@baaderbank.de Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland https://www.baaderbank.de Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeitenden ist die Baader Bank in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



