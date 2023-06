Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4433/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/86 geht es um einen dreifachen Verfall, der höhere Umsätze auch nach Wien bringt. Main Event ist Lenzing, da gibt es eine recht spontane KE mit einer Ausstattung, bei der m.E. Privatanleger ziemlich aufpassen müssen. Insgesamt bleiben die B&C-Titel spannend, Semperit mit guter Tonalität. Die Telekom stellt indes ihr Tower-Chefduo vor und bei Warimpex gibt es weiter ein Ungleichgewicht zwischen L&S und der Wiener Börse. Stichwort Wiener Börse: ...

