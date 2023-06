UTRECHT, Niederlande und CAMBRIDGE, Mass., June 16, 2023(Nasdaq: MRUS), ein Unternehmen aus dem Bereich der klinischen Onkologie, das innovative multispezifische Antikörper in voller Länge (Biclonics® und Triclonics®) entwickelt, hat heute die Ernennung von Greg Perry zum Chief Financial Officer (CFO; Finanzvorstand) des Unternehmens bekannt gegeben. Außerdem wurde Greg Perry als Nachfolger von Bill Lundberg, M.D., zum Principal Financial Officer des Unternehmens ernannt. Im Zusammenhang mit seiner Ernennung zum Chief Financial Officer des Unternehmens schied Greg Perry am 14. Juni 2023 aus dem Vorstand des Unternehmens aus.



"Ich heiße Herrn Perry herzlich als CFO unseres Unternehmens willkommen. Wir freuen uns darauf, von seinen umfassenden Erfahrungen in der Biotechnologie in den Bereichen Kapitalfinanzierung und strategische Transaktionen sowie von seinen profunden Kenntnissen unseres Geschäfts zu profitieren", so Bill Lundberg, M.D., President, Chief Executive Officer von Merus. "Greg Perry verfügt über einen branchenführenden finanziellen Scharfsinn und ermöglichte es uns während seiner Tätigkeit im Vorstand von Merus, großartige Erkenntnisse zu gewinnen. Ich freue mich auf eine intensive Zusammenarbeit mit ihm, während wir das Unternehmen durch die spannenden Möglichkeiten, die vor uns liegen, weiter voranbringen."

Greg Perry war seit Mai 2016 als nicht geschäftsführendes Mitglied des Vorstands von Merus tätig und seit August 2018 stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Herr Perry ist weiterhin nicht geschäftsführendes Mitglied der Geschäftsleitung von Kala Pharmaceuticals. Er hat diese Funktion seit März 2018 inne. Bevor er zu Merus kam, war Herr Perry von Mai 2018 bis April 2022 CFO von Finch Therapeutics. Zuvor hatte er verschiedene leitende Positionen im Finanzbereich bei mehreren Biotech-Unternehmen inne, darunter Novelion Therapeutics, Eleven Biotherapeutics, ImmunoGen, Domantis und Transkaryotic Therapies. Greg Perry begann seine berufliche Karriere bei General Electric, wo er vierzehn Jahre lang tätig war und immer anspruchsvollere Finanzfunktionen übernahm. Anschließend wechselte er in die Biotech-Branche. Er erwarb einen BA-Abschluss in Wirtschafts- und Politikwissenschaften am Amherst College.

"Ich freue mich, dem Team von Merus in diesem spannenden nächsten Kapitel des Unternehmens beizutreten, insbesondere nach den wirklich bemerkenswerten vorläufigen klinischen Ergebnissen zu Petosemtamab, die in diesem Frühjahr auf der AACR vorgestellt wurden und zu einem Zeitpunkt, in dem wir uns zu einem Unternehmen im späteren Stadium der klinischen Entwicklung entwickeln, mit einer hervorragenden Produkt-Pipeline und einer überzeugenden Plattform", kommentierte Greg Perry, CFO, Merus.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen aus dem Bereich der klinischen Onkologie, das innovative humane bispezifische und trispezifische Antikörper in voller Länge entwickelt, die auch als Multiclonics ® bekannt sind. Multiclonics® werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In vorklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Merus und auf Twitter .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen anzusehen, darunter insbesondere Aussagen über die Möglichkeiten, die vor dem Unternehmen liegen, den Übergang zu einem Unternehmen im späteren Stadium der klinischen Entwicklung, die Weiterentwicklung der Pipeline und der Plattform des Unternehmens und die erwarteten Beiträge von Herrn Perry zum Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Entwicklungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Hierzu gehören u. a.: unser Bedarf an zusätzlichen finanziellen Mitteln, die ggf. nicht verfügbar sind, sodass wir unsere Geschäfte einschränken oder Rechte an unseren Technologien oder Antikörperkandidaten abtreten müssen; potenzielle Verzögerungen beim Erhalt der gesetzlichen Zulassung, die sich auf die Vermarktung unserer Produktkandidaten und die Erwirtschaftung von Umsätzen/Gewinnen auswirken; das langwierige und teure Verfahren zur Entwicklung klinischer Arzneimittel mit ungewissem Ausgang; die Unvorhersehbarkeit unserer in der vorklinischen Phase durchgeführten Bemühungen, marktfähige Arzneimittel zu entwickeln; mögliche Verzögerungen bei der Aufnahme von Patienten, was den Erhalt der benötigten gesetzlichen Zulassungen negativ beeinflussen könnte; unsere Abhängigkeit von Dritten bei der Durchführung unserer klinischen Studien und die nicht zufriedenstellende Leistungsfähigkeit dieser Dritten; Auswirkungen der COVID-19-Pandemie; dass wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit ggf. keine geeigneten Biclonics® oder bispezifischen Antikörperkandidaten identifizieren oder dass die Leistungsfähigkeit im Rahmen unserer Zusammenarbeit ggf. nicht zufriedenstellend ist; unsere Abhängigkeit von Dritten hinsichtlich der Produktion unserer Produktkandidaten, die unsere Entwicklungs- und Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder beeinträchtigt; Schutz unserer proprietären Technologie; unsere Patente werden möglicherweise für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden, von Mitbewerbern umgangen, und unsere Patentanträge werden möglicherweise für nicht die Vorschriften und Verordnungen der Patentierbarkeit erfüllend befunden; es gelingt uns möglicherweise nicht, bestehende und potenzielle Gerichtsverfahren wegen Verletzung des geistigen Eigentums Dritter zu gewinnen; unsere eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken oder Handelsnamen werden möglicherweise angefochten, verletzt, umgangen oder für generisch erklärt oder als gegen andere Marken verstoßend erachtet; und Risiken im Zusammenhang damit, dass wir uns nach dem 31. Dezember 2021 nicht mehr als aufstrebendes Wachstumsunternehmen und als kleineres berichtendes Unternehmen qualifizieren.

Diese und andere wichtige Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für den Zeitraum zum 31. März 2023, den das Unternehmen am 4. Mai 2023 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht hat, und in unseren sonstigen bei der SEC eingereichten Berichten aufgeführt sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklichen oder impliziten Informationen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren und lehnen jedwede Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch das geltende Gesetz vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten.

Multiclonics®, Biclonics® und Triclonics® sind eingetragene Marken von Merus N.V.