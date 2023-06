Ab dem vierten Quartal 2023 soll die Produktionsleistung pro Jahr etwa 500 Megawattstunden betragen und bis spätestens Anfang 2025 auf eine Gigawattstunde steigen. Rund 120 Arbeitsplätze sollen in dem neuen Werk entstehen, in das Varta mehr als 20 Millionen Euro investiert.Zuletzt hatte Varta mit wenig erfreulichen Themen Schlagzeilen gemacht - Entlassungen in Deutschland, Produktionsverlagerungen ins Ausland. Bei der Vorstellung seines Restrukturierungskonzept hatte das Unternehmen jedoch anklingen lassen, unter anderem den Bereich für Photovoltaik- und Erneuerbaren-Speichersysteme deutlich ausbauen ...

