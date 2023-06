Die Wasserstoffbranche in Deutschland wächst stetig und Unternehmen wie Nel Asa, Plug Power und Ballard Power verzeichnen große Erfolge. Insbesondere der Aufbau eines Wasserstoffnetzes in Deutschland hat in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt. Wasserstoffnetz in Deutschland Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gab bekannt, dass Bund und Länder sich auf den Aufbau dieses Netzes geeinigt haben. Scholz betonte, dass noch in diesem Jahr die notwendigen ...

