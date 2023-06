DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen (Renten und Aktien) wegen des Feiertages Juneteenth National Independence Day geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.06 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.428,75 +0,1% +13,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.217,50 +0,2% +36,6% Euro-Stoxx-50 4.393,78 +0,7% +15,8% Stoxx-50 4.036,13 +0,7% +10,5% DAX 16.357,01 +0,4% +17,5% FTSE 7.657,13 +0,4% +2,4% CAC 7.362,88 +1,0% +13,7% Nikkei-225 33.706,08 +0,7% +29,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,01% +0,16 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,47 -0,03 -0,10 US-Rendite 10 J. 3,73 +0,01 -0,15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,42 70,62 -0,3% -0,20 -11,8% Brent/ICE 75,43 75,67 -0,3% -0,24 -9,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,90 41,15 -15,2% -6,25 -51,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.965,17 1.957,98 +0,4% +7,19 +7,8% Silber (Spot) 24,02 23,88 +0,6% +0,14 +0,2% Platin (Spot) 991,53 990,50 +0,1% +1,03 -7,2% Kupfer-Future 3,89 3,90 -0,2% -0,01 +2,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Weiter sehr volatil geht es bei der Entwicklung des europäischen Gaspreises zu. Der Gaspreis habe sich vom Tief Anfang Juni zuletzt in der Spitze mehr als verdoppelt und erstmals seit Ende April wieder bei über 40 Euro gelegen, stellt Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank fest. Nach den Produktionsausfällen im für die EU wichtigsten Lieferland Norwegen und den im Mai zurückgefallenen Lieferungen von verflüssigtem Erdgas (LNG) habe der Preis bereits zugelegt. Am Vortag sei zwischenzeitlich um weitere 30 Prozent nach oben geschnellt, weil die Produktion im niederländischen Gasfeld bei Groningen wohl laut Mitteilungen von mit der Thematik vertrauten Personen bald eingestellt werden solle. Groningen sei das größte Gasfeld Europas. Die hohen Füllstände sorgen nun aber für eine leichte Gegenbewegung.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Rally der Wall Street scheint auch am Freitag weiterzulaufen. Damit dürften S&P-500 wie Nasdaq-Composite auf neue 14-Monatshochs klettern. Der marktbreite S&P-500 verbucht aktuell die längste Gewinnserie seit November 2021. Mit Erklärungen tun sich Händler derweil immer schwerer. Gewichen sei immerhin die Unsicherheit über den weiteren Zinspfad in den USA und der Eurozone, die Zinsgipfel bildeten sich nun klarer heraus. Gleichwohl dürften die wartenden Zinserhöhungen nicht unbedingt zum Kauf von Aktien animieren. Als Argument für Aktien wird derweil immer wieder China genannt. Laut Medienberichte plant die chinesische Regierung ein Konjunkturpaket.

Der Aktienkurs von Adobe steigt vorbörslich um 3,8 Prozent. Der Softwarehersteller hat im zweiten Quartal bessere Ergebnisse erzielt als erwartet. Für das laufende Quartal erwartet Adobe weiteres Wachstum.

Walt Disney hat mitgeteilt, dass Christine McCarthy als Senior Executive Vice President und Chief Financial Officer zurücktritt und eine Beurlaubung aus familiären Gründen in Anspruch nimmt. Kevin Lansberry, Executive Vice President und CFO von Disney Parks, Experiences and Products, wird ab 1. Juli als Interims-CFO fungieren. Die Aktie gibt um 0,5 Prozent nach.

Virgin Galactic machen einen Kurssprung um 40 Prozent. Das Unternehmen plant, gegen Ende dieses Monats mit dem Angebot von Weltraumtourismusflügen zu beginnen. Der erste Flug soll zwischen dem 27. und 30. Juni stattfinden.

Die Aktien von Enovix rücken um 7,9 Prozent vor. Der Batteriehersteller hat sein vierteljährliches Produktionsziel früher als geplant erreicht. Der Ausblick für die Jahresproduktion von 180.000 Zellen wurde bestätigt.

Die Titel von Clene büßen 18,3 Prozent ein. Das biopharmazeutische Unternehmen will sich durch die Ausgabe von Stammaktien und zugehörige Optionsscheine frisches Kapital beschaffen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Bahn und EVG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen

- DE/Bauer AG, Ende der Annahmefrist des Delisting-Erwerbsangebots

der SD Thesaurus GmbH

++++ INDEXÄNDERUNGEN ++++

Folgende Änderungen werden zum Handelsschluss wirksam:

+ MDAX NEUAUFNAHME - Evotec - Krones - Software AG - Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) MDAX HERAUSNAHME - Adtran - Aroundtown - United Internet - Siltronic + TecDAX NEUAUFNAHME - Evotec TecDAX HERAUSNAHME - Suse + SDAX NEUAUFNAHME - Aroundtown - United Internet - Siltronic - Adtran SDAX HERAUSNAHME - Krones - Software AG - Redcare Pharmacy - DIC Asset

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni PROGNOSE: 60,2 zuvor: 59,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leicht nach oben geht es mit den Notierungen an den Börsen. Kurstreiber ist die Politik der Notenbanken, bei denen trotz falkenhafter Aussagen ein Ende des Zinserhöhungszyklus absehbar ist. So wird bei der EZB damit gerechnet, dass eine weitere Zinserhöhung im Juli die letzte sein könnte. In Asien geht man sogar noch weiter: Nach zuletzt leichten Zinssenkungen in China bei zwei nachrangigen Zinssätzen wird nun sogar kommende Woche mit einer Leitzinssenkung gerechnet. Leicht stützend wirken zudem Berichte über geplante Konjunkturmaßnahmen in China. Bayer (+1%) werden von der Beilegung eines Rechtsstreits um Roundup mit der Staatsanwaltschaft in New York gestützt. Rheinmetall sind mit plus 4,3 Prozent Hauptgewinner im DAX. Als Kurstreiber machen Händler Aussagen von Konzernchef Armin Papperger aus. Er rechnet mit Rekordaufträgen und erwartet das beste Jahr aller Zeiten. Flatexdegiro steigen um 6,1 Prozent. Die Eigenmittelforderungen der Bafin werden gesenkt. Solvay verlieren dagegen 2,9 Prozent. Das Chemie-Unternehmen teilt die Hauptgeschäftsbereiche auf. Tesco verlieren 1,3 Prozent. Die Aktie zeige sich davon wenig inspiriert, da ein Teil der Umsatzsteigerung auf den starken Inflationsanstieg bei Lebensmitteln zurückgehe, heißt es. Lenzing büßen mit einer Kapitalerhöhung 7,5 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:21 Do, 17:29 % YTD EUR/USD 1,0953 +0,1% 1,0951 1,0928 +2,3% EUR/JPY 154,45 +0,6% 153,94 153,54 +10,0% EUR/CHF 0,9768 +0,1% 0,9758 0,9765 -1,3% EUR/GBP 0,8561 +0,0% 0,8558 0,8565 -3,3% USD/JPY 141,02 +0,5% 140,68 140,52 +7,5% GBP/USD 1,2795 +0,1% 1,2798 1,2760 +5,8% USD/CNH (Offshore) 7,1162 -0,1% 7,1172 7,1365 +2,7% Bitcoin BTC/USD 25.530,25 -0,2% 25.548,13 24.976,92 +53,8%

Der Euro verteidigt die Gewinne, die er am Vortag nach der Zinserhöhung der EZB und deren erhöhten Inflationsprognosen eingefahren hat. Die EZB habe geliefert und wie schon tags zuvor die Fed auf der falkenhaften Seite überrascht, sagt Commerzbank-Währungsexpertin You-Na Park-Heger.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben mit Aufschlägen geschlossen. Im Fokus stand die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ). Stützend wirkten aber vor allem Berichte über ein mögliches chinesisches Konjunkturprogramm. Die BoJ hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Der Nikkei-Index schloss freundlich. Der Yen zeigte sich deutlich schwächer und notiert auf dem niedrigsten Niveau seit gut einem halben Jahr. Auch an den chinesischen Börsen ging es nach oben. Marktteilnehmer verwiesen auf die von der PBoC im Wochenverlauf gesenkten Zinsen. Am Markt wird erwartet, dass die Notenbank am Dienstag auch noch die Loan Prime Rate absenken wird. Erwartet wird aber auch, dass Peking die Wirtschaft mit einem Stimulierungspaket ankurbeln wird. Dies stützte vor allem Aktien von Infrastrukturunternehmen. So stiegen China Railway Construction und China Railway Group um bis zu 4,3 Prozent. Und für die Aktien von CRRC und China National Building Material ging es um 2,4 bzw. 2,8 Prozent aufwärts. In Südkorea zeigte sich der Kospi freundlich. Auch hier wurde das Sentiment von der Hoffnung auf ein chinesisches Konjunkturprogramm gestützt. Die Börse in Sydney schloss mit dem höchsten Tagesgewinn seit mehr als zwei Monaten. AGL Energy legten um 9,7 Prozent zu, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose angehoben hatte.

CREDIT

Kaum verändert zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die Zinsentscheidungen und vor allem auch die Aussagen der Notenbanken in den USA und Europa zum künftigen Zinspfad sind per Saldo gut aufgenommen worden. "Vor allem die jeweilige Betonung der Abhängigkeit von künftigen Inflations- und Konjunkturdaten macht auch die Portfolio-Steuerung recht transparent", meint ein Händler. Risiken und Chancen seien auf den aktuellen Prämienlevels gut eingepreist, kurzfristig rechnet er daher nicht mit einer weiteren Spread-Verengung.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DHL EXPRESS

Die Deutsche-Post-Tochter DHL Express investiert 100 Millionen Euro am Flughafen Helsinki-Vantaa in den Neubau eines Logistikzentrums für den internationalen Luftexpressverkehr. Künftig sollen alle ein- und ausgehenden Express-Sendungen in Finnland in dem Logistikzentrum abgewickelt werden, dessen Fertigstellung für das zweite Halbjahr 2025 geplant ist. Das neue Gateway soll rund 150 Arbeitsplätze bieten, ihre Zahl sich noch um mehrere Dutzend erhöhen.

FLATEXDEGIRO

darf künftig etwas weniger Eigenmittel vorhalten. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat die bankspezifischen Kapitalanforderungen für die Flatexdegiro-Gruppe um 75 Basispunkte von 5,00 Prozent auf 4,25 Prozent reduziert. Die SREP-Eigenmittelanforderungen der Flatexdegiro Bank AG liegen der Mitteilung zufolge bei 2,25 Prozent.

LUFTHANSA

Der Lufthansa-Konzern hat den Piloten seiner Kernmarke Lufthansa Airlines und der Frachttochter Lufthansa Cargo im schwelenden Tarifkonflikt ein neues Angebot vorgelegt, kurz vor Ablauf der Friedenspflicht. Das bestätigte ein Konzernsprecher dem Handelsblatt. Zusammen mit bereits im vergangenen September vereinbarten Lohnerhöhungen ergebe das Paket nach Berechnungen des Konzerns eine Gehaltssteigerung von 18,5 Prozent, gezahlt über mehrere Jahre bis 2025, schreibt die Zeitung.

VW

hat auch im Mai dank starker Absatzzuwächse in Europa deutlich mehr Autos verkauft. Beflügelt wurde der Konzern auch, weil Chips weiterhin besser verfügbar waren als im Vorjahr. Weltweit stiegen die Verkäufe zum Vorjahresmonat laut Mitteilung um 16 Prozent auf 763.800 Einheiten. Für die ersten fünf Monate berichtete der Wolfsburger DAX-Konzern ein Absatzplus von 14,7 Prozent auf 3,52 Millionen Fahrzeuge.

KNAUS TABBERT

will in den kommenden Jahren den Umsatz jährlich bestenfalls um knapp ein Fünftel steigern und dabei auch Fortschritte bei der Profitabilität machen. Rund die Hälfte des Jahresüberschusses soll als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. "Wir investieren in unsere Zukunft und planen auch in den nächsten Jahren weiter profitabel zu wachsen", wird CEO Wolfgang Speck in der Mitteilung zitiert.

LEONI

hat vergangenes Jahr wegen der umfangreichen Sanierung hohe Abschreibungen verzeichnet und den Verlust entsprechend massiv ausgeweitet. Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, liegt der Fehlbetrag 2022 bei 605 Millionen Euro. Im Jahr davor lag der Nettoverlust bei knapp 48 Millionen Euro.

PROSIEBEN

Der tschechische Investor und Prosieben-Großaktionär bekommt doch noch einen Platz im Aufsichtsrat des MDAX-Konzerns. Die PPF-Medienmanagerin Klara Brachtlova soll in das Kontrollgremium einziehen. Sie übernimmt den Platz von Erik Huggers, der sich nach neun Jahren entschlossen hat, sein Mandat zum 30. Juni niederzulegen.

AMAZON

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsicht CMA hat Amazon die geplante iRobot-Übernahme genehmigt. Mit Blick auf den britischen Markt hat die Behörde nach eigenen Angaben keine Wettbewerbsbedenken, dass der US-Handelsriese den Hersteller des Staubsaugerroboters Roomba wie geplant für 1,7 Milliarden Dollar übernimmt.

GLENCORE

hat die Eignergesellschaft der Cobar-Kupfermine im australischen Bundesstaat New South Wales an das texanische Unternehmen Metals Acquisition verkauft. Der Kaufpreis setzt sich aus 775 Millionen US-Dollar in bar sowie 100 Millionen US-Dollar in Metals-Aktien zusammen. Glencore hält in der Folge 20,6 Prozent an Metals Acquisition. Glencore wird das komplette von Cobar produzierte Kupferkonzentrat abnehmen.

INTEL

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Montag im Kanzleramt mit dem Vorstandsvorsitzenden des US-Chipkonzern Intel, Pat Gelsinger, vor dem Hintergrund der geplanten Chipfabrik in Sachsen-Anhalt zusammenkommen. Das bestätige der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Zu Medienberichten über eine Erhöhung der staatlichen Fördermittel für die Chipfabrik auf knapp 10 Milliarden Euro wollte sich das Bundeswirtschaftsministerium mit Verweis auf laufende Gespräche nicht äußern.

INTEL

will in der Nähe von Breslau in Polen eine neue hochmoderne Halbleitermontage- und Testanlage errichten, um dort Wafer aus der Fab im irischen Leixlip und aus der geplanten Fab in Magdeburg weiterzuverarbeiten. Laut dem US-Chipkonzern soll die Planung für die 4,6 Milliarden Dollar teure Investition sofort beginnen und der Bau beginnen, sobald grünes Licht aus Brüssel vorliegt.

MICRON TECHNOLOGY

will rund 600 Millionen US-Dollar in den Ausbau seiner Produktion in der chinesischen Stadt Xi'an zu investieren, obwohl Peking den US-Chiphersteller kürzlich auf eine schwarze Liste gesetzt hat. Teil des Vorhabens ist die Übernahme einer Packaging-Anlage, die das taiwanische Unternehmen Powertech Technology seit 2016 in dem Werk betreibt. In Xi'an soll daneben ein neues Werk für Packaging und Testing von Chips errichtet werden.

SIMON&SCHUSTER

Der US-Buchverlag Harpercollins und der Investor KKR gehören Kreisen zufolge zu den Bietern für den Konkurrenten Simon & Schuster, der zum zweiten Mal in weniger als drei Jahren einen Verkauf anstrebt. Die zweite Bieterrunde für Simon & Schuster soll Mitte Juli stattfinden, wie einige informierte Personen sagten. Die Muttergesellschaft des Buchverlages, Paramount Global, rechne mit einem Abschluss des Verkaufs bis zum Ende des Sommers, sagte eine der Personen.

SOLVAY

sieht sich mit seiner geplanten Aufspaltung auf Kurs. Die Ausgliederung der auf Mobilität ausgerichteten Geschäfte werde wie geplant im Dezember abgeschlossen, in ein Unternehmen mit dem Namen Syensqo.

VICE MEDIA

Das insolvente US-Medienunternehmen Vice Media hat offenbar einen Brancheninteressenten für sein Geschäft gefunden. Das digitale Medienkonglomerat Godigital führe fortgeschrittene Verhandlungen über den Kauf aller Vermögenswerte von Vice, einschließlich des Kerngeschäfts mit Nachrichten und der Frauenplattform Refinery29, sagten mit den Verhandlungen vertraute Personen. Godigital würde Vice wahrscheinlich mit 300 bis 350 Millionen Dollar bewerten, sagte einer der Informanten.

