Meilenstein für Pyrum: Start der Inbetriebnahme der Thermolyse-Recyclinganlage 2&3 in Dillingen

Erste Öllieferungen aus der Anlagenerweiterung an BASF im dritten Quartal 2023 erwartet Dillingen / Saar, 16. Juni 2023 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) hat mit der Inbetriebnahme der Thermolyse-Recyclinganlagen 2&3 in Dillingen begonnen. Der kürzlich erfolgte Start der Druckluftversorgung bildet den Auftakt zur schrittweisen Inbetriebnahme. In den nächsten Wochen folgen sukzessive die Inbetriebnahme aller weiteren Teile der Gesamtanlage. Nach erfolgreicher Kaltinbetriebnahme erfolgt anschließend die erste Probefahrt der Reaktoren mit Produktherstellung. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Der Start der Inbetriebnahme unserer Linien 2&3 in unserem Stammwerk in Dillingen nach rund 20 Monaten Bauzeit ist ohne Übertreibung einer der bislang größten Meilensteine der Unternehmensgeschichte. Damit stellt unsere neue Anlage das Musterwerk einer Thermolyse-Recyclinganlage von Pyrum dar, mit der wir zukünftig das bisherige Recycling von Altreifen revolutionieren werden. Wir haben bereits zahlreiche weitere Werke in Planung, um in den kommenden Jahren unsere Recyclingkapazitäten und unsere Ertragsbasis stark auszubauen." Im Februar 2023 waren die beiden neuen Thermolyse-Reaktoren in den Thermolyseturm eingebaut worden. Die Heizelemente wurden kürzlich endmontiert. Seit Anfang Juni läuft auch die neue Shredderanlage mit einer Kapazität von ca. 6 Tonnen Altreifen pro Stunde mit voller Auslastung. Die Warminbetriebnahme der Pyrolyseanlage mit sukzessiver Steigerung der Produktionsmengen soll plangemäß im August/September 2023 starten. Das Ziel des Unternehmens ist, dass bereits zum Ende des dritten Quartals 2023 erste Öllieferungen an die BASF erfolgen können. Das finale Element ist anschließend die Lieferung und Inbetriebnahme der neuen Mühle und Pelletierung im ersten Halbjahr 2024. Nach erfolgreicher Rampup-Phase werden zukünftig am Standort Dillingen jährlich ca. 18.000 bis 20.000 Tonnen Altreifen zu Thermolysegas, -öl und -koks sowie zu Stahl verarbeitet. Daraus können wieder neue Produkte, wie beispielsweise neue Reifen, Kunststoffe und Energie entstehen. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO 2 -Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen - insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken - und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

