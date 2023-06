Der Chipkonzern Intel hat am Freitag eine milliardenschwere Investition verkündet. Laut Unternehmenschef Pat Gelsinger soll im polnischen Breslau eine große Chipfabrik entstehen, in der Mikroprozessoren montiert und getestet werden .Der Intel-Manager bezifferte das Investitionsvolumen auf umgerechnet 4,2 Milliarden Euro. Die Aktie quittiert die Meldung am Freitag mit leichten Kursgewinnen.In der Chip-Herstellung ...

