Pressemitteilung der AustriaEnergy International GmbH:

Zusätzlicher Rückenwind für Grün-Wasserstoff- und Grün-Ammoniak-Investitionen durch EU-Kommission

- EU-Kommissionspräsidentin und Chiles Präsident zeigen Einigkeit in wichtigen Energiefragen- Erwartung umfangreicher Investitionen in Grün-Wasserstoff-Projekte- Eigene Investitionen sollen durch neuen besicherten Green Bond verstärkt werden- Webcast für interessierte Anleger am Donnerstag, 22. Juni 2023 um 17 Uhr

Der Besuch der Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, in Chile und ihre Gespräche mit dem chilenischen Präsidenten Gabriel Boric haben noch einmal klar gemacht, dass Europa und Chile gerade im Bereich grüner Wasserstoff eine enge Partnerschaft anstreben. Helmut Kantner, Geschäftsführer der AustriaEnergy International GmbH, kommentiert: "Wenn es noch einer Bestätigung bedurft hätte, dass wir mit unserem bereits 2019 in Chile begonnen Projekt für grünen Wasserstoff und grünen Ammoniak auf dem richtigen und zukunftsweisenden Weg sind, dann war es dieser Besuch. Wir als Standortentwickler und Technologie-Integrator sowie sicherlich auch viele große internationale Investoren werten die Ergebnisse dieses Besuchs als einen weiteren wichtigen Schritt, um die Rahmenbedingungen nochmals zu verbessern ...

