© Foto: |Ted Shaffrey - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Obwohl die SEC bisher alle Anträge auf Zulassung eines Bitcoin-ETFs abgelehnt hat, versucht sich nun der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock daran. Zusammen mit Coinbase will iShares einen Bitcoin-ETF auflegen.

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock will in den USA offenbar gemeinsam mit der Krypto-Börse Coinbase einen Bitcoin-ETF auflegen. Entsprechende Unterlagen seien am Donnerstag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht worden, berichtet das Handelsblatt.

BlackRock plant über seine Tochtergesellschaft iShares die Einführung eines Spot-ETFs, der den Bitcoin-Kurs nachbildet. Dadurch sollen Anleger die Möglichkeit haben, von den Bitcoin-Kursen zu profitieren, "ohne Bitcoins über eine Krypto-Plattform oder andere Dienste kaufen und handeln zu müssen." BlackRocks Vorstoß ist gewagt, denn bisher hat die SEC alle Anträge auf die Zulassung von Bitcoin-ETFs abgelehnt. Auf den Bitcoin-Kurs hat die jüngste Meldung bisher kaum einen Einfluss. Aktuell notiert die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt leicht im Minus. Ein Bitcoin kostet derzeit 25.553 US-Dollar (Stand:16.06.2023, 12:43 Uhr).

Tipp aus der Redaktion: FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gibt einen exklusiven Einblick in fünf charttechnisch aussichtsreiche Pharma-Werte. Jetzt kostenlosen Report hier herunterladen!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion