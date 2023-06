Pavel Mechura wird mit Wirkung von heute zum Mitglied des Vorstands der Immofinanz bestellt. Damit setzt sich der Vorstand aus Radka Doehring, die nun auch Vorstand bei der S Immo ist, und Pavel Mechura zusammen. Pavel Mechura ist seit 2010 in führenden Positionen bei der CPI Property Group (CPIPG) tätig, die rund 76,9% an der Immofinanz hält. "Mit seiner Bestellung ist das Vorstandsteam der Immofinanz bestens aufgestellt, um die wertschaffende Portfoliostrategie weiter umzusetzen und gemeinsam mit der S Immo und CPI Property Group an Synergien und Effizienzsteigerungen im Sinne aller Stakeholder zu arbeiten", sagt Miroslava Greštiaková, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Immofinanz.

Den vollständigen Artikel lesen ...