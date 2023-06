München/Berlin (ots) -Gestern Abend wurde RECUP im Rahmen des German Brand Awards 2023 mit dem Ehrenpreis "Best Purpose of the Year" ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung und die angeschlossene German Brand Convention fand in der Verti Music Hall in Berlin statt.Auf der Preisverleihung des diesjährigen German Brand Awards in Berlin zeichnete die Jury das Mehrwegsystem RECUP mit dem Ehrenpreis "Best Purpose of the Year" aus. Insgesamt wurden 12 Best of und 3 Ehrenauszeichnungen verliehen. Alle Preisträger finden Sie hier (https://www.pressebox.de/pressemitteilung/rat-fuer-formgebung/German-Brand-Award-2023-Die-Gewinnerinnen/boxid/1161780). Die 3 Gewinner der Ehrenpreise werden dabei proaktiv von der Jury ausgewählt - eine Bewerbung war nicht möglich.An der German Brand Convention mit anschließendem Gala-Dinner und Verleihungsshow nahmen rund 700 Gäste teil, darunter Marketing-Verantwortliche führender Unternehmen wie ALDI, Deloitte, Telekom oder Mercedes-Benz, Verantwortliche aus der Medien- und Kreativbranche und die Preisträger:innen des German Brand Awards 2023.Die Mehrweglösung von RECUP konnte die Jury überzeugenDie Jury des German Brand Awards lobte die Intention hinter RECUP und dessen weitreichende Wirkung. Diese sei vorbildlich konzipiert und wegweisend umgesetzt: "An Mehrweg führt schon lange kein Weg mehr vorbei und RECUP hat hierfür eine komfortable Lösung geschaffen, die immer mehr Menschen nutzen und die Gastronomie sowie Kundinnen und Kunden gleichermaßen überzeugt. Genauso eine Lösung hat Deutschland gebraucht: ein einheitliches System aus angenehmem Material und hervorragend gestaltet. Und das sympathisch ohne erhobenen Zeigefinger." lautete der O-Ton der Jury.Johanna Perret, Brand Managerin und erste Mitarbeiterin bei RECUP, hat die Marke seit der Gründung 2016 mit aufgebaut und nahm den Preis am Abend entgegen: "Die Auszeichnung ist eine riesengroße Ehre für uns. Wir arbeiten täglich daran, Verpackungsmüll zu reduzieren, Mehrweg in der Gastronomie zum neuen Standard zu machen und damit einen echten Impact zu erzielen. Die Ehrenauszeichnung "Best Purpose of the Year" bestätigt unsere Arbeit der letzten Jahre und den Auf- und Ausbau unserer Marke."Nachhaltige Transformation mit RECUP/REBOWLDie marktführende Mehrweglösung von RECUP trägt seit über sechs Jahren zur Bekämpfung des Müllproblems im To-go-Bereich in Deutschlands Gastronomie bei. Mit ca. 22.000 Aus- und Rückgabestellen, darunter Shell, IKEA, Burger King, Alnatura, Aramark, Aral oder Bio Company, zeigt RECUP, dass Mehrweg in der Gastronomie unkompliziert, nachhaltig und kostensparend funktioniert. Damit bietet RECUP das Angebot für die seit der 2023 gesetzlich beschlossenen Mehrwegangebotspflicht (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/mehrweg-fuers-essen-to-go-1840830) entstehende Nachfrage nach einer Mehrweglösung.Über RECUPDas im Jahr 2016 von Fabian Eckert und Florian Pachaly gegründete Unternehmen reCup GmbH bietet mit Deutschlands größtem Mehrwegsystem für die Gastronomie - RECUP/REBOWL - eine einfache, attraktive und nachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen.Die "RECUP" To-go-Becher und "REBOWL" Take-away-Schalen sind in vielerlei Größen verfügbar und zu 100% recyclebar. Die Produktpalette wurde von der Bundesregierung mit dem Siegel "Blauer Engel" ausgezeichnet. Bei deutschlandweit ca. 22.000 Aus- und Rückgabestellen (Cafés, Restaurants, Bäckereien, Kiosken, Betriebsgastronomien und Tankstellen) können die Mehrwegbecher und -schalen gegen Pfand ausgeliehen und zurückgegeben werden. Darüber hinaus laufen Testphasen mit Anbietern im Food-Delivery-Sektor. Mission des Unternehmens ist es, die Gesellschaft für das Thema Verpackungsmüll zu sensibilisieren und Einwegverpackungen überflüssig zu machen.Pressekontakt:Simona Dunsche | Presse & ÖffentlichkeitsarbeitT: 089-215277065E: presse@recup.de | www.recup.dereCup GmbH | Hofmannstraße 52 | 81379 MünchenOriginal-Content von: reCup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148640/5536215