Berlin (ots) -In Berlin werden am morgigen Samstag die Special Olympics World Games eröffnet. Dazu erklären der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer, und der Beauftragte für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Wilfried Oellers:Stephan Mayer: "Die rund 7.000 Athleten aus mehr als 190 Ländern werden die Special Olympic World Games zu einem inklusiven Sommermärchen machen. Die Sportler sollen im Mittelpunkt stehen. Die Spiele werden zeigen, dass es im Sport nicht nur um Platzierungen und Medaillen, sondern auch um ein gelebtes Miteinander geht - ohne Barrieren und Berührungsängste.Die Special Olympics World Games sind die größte Sportveranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen in München 1972. Unser Land zeigt auf diese Weise, dass es Sport-Großveranstaltungen durchführen kann. Mit diesem Selbstbewusstsein sollten wir uns in Zukunft für weitere Sport-Events bewerben, um noch möglichst viele Sommermärchen zu erleben."Wilfried Oellers: "Die Special Olympic World Games sind eine Riesenchance: nicht für die Sportlerinnen und Sportler, die dem Ereignis schon seit Monaten entgegenfiebern, sondern auch für unsere Gesellschaft. Menschen mit Beeinträchtigungen zeigen, was man mit Ehrgeiz und Vertrauen in die eigenen Stärken erreichen kann. Das kann Ansporn sein für die noch viel zu große Zahl an Menschen mit Behinderungen, die gar keinen Sport treiben. Die Veranstaltung wird hoffentlich zu einem Impuls dafür, mehr Sportstätten barrierefrei auszubauen. Und wir schaffen insgesamt mehr Bewusstsein für Teilhabe - nicht nur im Sport, sondern auch im Arbeitsleben. Denn Inklusion beginnt im Kopf."