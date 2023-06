Neue konversationelle KI-Funktionen ermöglichen es Unternehmen, sofortige Antworten auf spezifische und strategische Fragen zu ihrer Lieferantenbasis zu erhalten

Scoutbee, die führende KI-gestützte Plattform für die Lieferantensuche, hat heute ein generatives KI-Feature-Update für die Scoutbee Intelligence Platform (SIP) angekündigt.

Die neuen Funktionen ermöglichen es Unternehmen, ihre bestehende Lieferantenbasis zu analysieren und tiefe Einblicke zu erhalten. Mithilfe der KI von Scoutbee können Nutzer intelligente und strategische Fragen stellen, wie z. B. "Wo habe ich Lieferanten, die ein Produkt als einziger Hersteller liefern?" oder "Gibt es einen alternativen Lieferanten für dieses Produkt?", um Schwachstellen in ihrer Lieferantenstruktur aufzudecken und zu beseitigen. Ein Unternehmen, das bestrebt ist, seinen leistungsstärksten Lieferanten mehr Aufträge zu erteilen, könnte z. B. fragen: "Welche Fähigkeiten bieten meine bevorzugten Lieferanten, die ich nicht nutze?" und direkt Antworten erhalten.

"Je schneller Teams tiefe Einblicke in die Lieferantenbasis erhalten, desto schneller können sie strategische Prioritäten vorantreiben. Das Haupthindernis besteht heute darin, dass die Datenquellen der Unternehmen sehr uneinheitlich und schwer zugänglich sind und oft die Unterstützung von Datenwissenschaftlern erfordern, um die Daten verwertbar zu machen. Unsere Chat-Funktionen bauen auf der Datenbasis von Scoutbee auf, die die Lieferanteninformationen der Unternehmen zentralisiert und sinnvoll organisiert. Teams im Beschaffungswesen, die die Chat-Funktion nutzen, erhalten genau die Informationen, die sie im Moment benötigen, um sichere Entscheidungen zu treffen, und können gleichzeitig ihre bestehenden Dateninvestitionen maximieren", erklärt Gregor Stühler, der CEO von Scoutbee.

Die SIP liefert ein genaues Bild der Lieferantenbasis eines Unternehmens und zeigt auf, wo es Verbesserungspotential gibt. Die Plattform stützt sich auf praktisch jeden Datenpunkt und jede Datenquelle, die für die Entscheidungsfindung von Unternehmen relevant sind, einschließlich Kundendaten, Daten von Drittanbietern, Websites und Portale von Lieferanten, Scoutbee-Daten und mehr. Mithilfe von Web-Crawlern durchsucht die SIP das Internet, um sodann mit Hilfe von Modellen des maschinellen Lernens (ML) zusätzliche relevante Daten zu extrahieren. Anschließend werden die Daten klassifiziert, organisiert und angereichert, bevor sie mit einem Wissensgraphen verbunden werden, der die Beziehungen zwischen bestimmten Entitäten aufdeckt. Der Wissensgraph wird anschließend prädiktiven und präskriptiven Analysen unterworfen, um die Beschaffungsabteilung dabei zu unterstützen, die richtigen, umsetzbaren Schlussfolgerungen zu ziehen.

"Generative KI hat das Potential dazu, den Wertbeitrag des Beschaffungswesens zum Unternehmenserfolg zu revolutionieren", so Karin Hagen-Gierer, Mitglied des strategischen Beirats (Strategic Advisory Board) von Scoutbee. "Die Teams im Beschaffungswesen, die damit beginnen, generative KI einzubinden, werden besser in der Lage sein, veränderte Marktbedingungen und Störungen zu bewältigen, alternative Beschaffungsstrategien zu identifizieren, Abläufe zu optimieren, wirkungsvolle Entscheidungen zu treffen und letztendlich einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Je schneller die Teams die Technologie vorantreiben und experimentieren, desto eher werden sie zusätzliche Vorteile freisetzen."

SIP und seine neuen Chat-basierten Funktionen sind ISO 27001-zertifiziert und werden auf einer von Scoutbee verwalteten Infrastruktur mit einer mehrmandantenfähigen Struktur gehostet, die Datenlecks verhindert. Erfahren Sie mehr darüber, wie KI in der Praxis für das digitale Lieferkettenmanagement eingesetzt werden kann.

Über Scoutbee Better Data. Better Decisions. Better World.

Scoutbee sorgt für bessere Geschäftsergebnisse, indem Unternehmen die umsetzbaren Erkenntnisse erhalten, die sie zur Perfektionierung der Lieferantenbasis und zur Förderung strategischer Initiativen wie Risikomanagement, ESG und Innovation benötigen. Die Scoutbee Intelligence Platform (SIP) nutzt Graphentechnologie sowie prädiktive und präskriptive Analysen, um eine ganzheitliche Sicht auf Lieferanten zu liefern, die das Beschaffungswesen dabei unterstützt, sichere Lieferantenentscheidungen zu treffen, die funktionsübergreifende Effizienz zu steigern und ihre bestehenden Technologieinvestitionen zu optimieren. Die KI-gestützte Datenbasis von Scoutbee verbindet Teams mit jedem Datenpunkt intern, extern, von Dritten und mehr und jeder Datenkombination, die notwendig ist, um eine belastbare, wettbewerbsfähige und nachhaltige Lieferbasis zu orchestrieren.

Scoutbee ist ein globales Unternehmen mit Mitarbeitenden aus mehr als 20 Ländern. Mehr erfahren Sie unter scoutbee.com und indem Sie uns auf LinkedIn, Twitter und YouTube folgen.

