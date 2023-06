DJ WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Juni (25. KW)

=== M O N T A G, 19. Juni 2023 *** 10:00 DE/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse des Survey of Monetary Analysts Juni 11:00 DE/Dekabank-Chefvolkswirt Kater, Konjunkturausblick Deutschland 2. Halbjahr 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie, Tag der Industrie mit Reden von Bundeskanzler Scholz (13:20) und Bundesfinanzminister Lindner (14:25), Nato-Generalsekretär Stoltenberg (15:10), Berlin 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Nato-Generalsekretär Stoltenberg, Pk nach Gespräch, Berlin *** 13:00 ES/EZB-Chefvolkswirt Lane, Interview anlässlich der Verleihung des German-Bernacer-Preises *** 13:40 LU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Konferenz der Euro50 Group - FR/Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, Le Bourget (bis 25.6) - DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Geldpolitischer Dialog mit Haushaltsausschuss des Bundestags - EU/Rat der Energieminister u.a. zu Reform der Gestaltung des EU-Strommarkts und Stand der Versorgungslage für den Winter, Luxemburg - Märkte/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, -Aktienmarkt NYSE, Nasdaq - Märkte/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: + MDAX NEUAUFNAHME - Evotec - Krones - Software AG - Shop Apotheke MDAX HERAUSNAHME - Adtran - Aroundtown - United Internet - Siltronic + TecDAX NEUAUFNAHME - Evotec TecDAX HERAUSNAHME - Suse + SDAX NEUAUFNAHME - Aroundtown - United Internet - Siltronic - Adtran SDAX HERAUSNAHME - Krones - Software AG - Shop Apotheke - DIC Asset D I E N S T A G, 20. Juni 2023 *** 03:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) 07:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Gespräch mit dem Vorsitzenden der Nationalen Reform- und Entwicklungskommission Chinas Zheng, Berlin *** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai 08:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Gespräch mit chinesischem Handelsminister Wang, Berlin 10:00 DE/Evotec SE, HV *** 10:00 DE/Deutsch-chinesische Regierungskonsultationen mit Gespräch Bundeskanzler Scholz und Chinas Premier Li, Berlin *** 10:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei einer Konferenz zu Gegenpartei-Risiken *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone April 10:30 DE/Bundesinnenministerin Faeser, Pk zur Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2022, Berlin 11:00 EU/Eurostat, Kaufkraft-Paritäten *** 11:30 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie, Tag der Industrie mit Reden von Union-Fraktionschef Merz (11:30), Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger (14:00) und Bundeswirtschaftsminister Habeck (16:45), Berlin 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,8%-Bundesschatzanweisung über 5,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 12.06.2025 12:20 DE/11. Deutsch-Chinesisches Forum für wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Mai *** 15:00 GB/EZB-Ratsmitglied Simkus, Rede bei Veranstaltung von MNI 16:30 ES/Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede in Barcelona School of Economics *** 19:10 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede anlässlich der Verleihung des German-Bernacer-Preises 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q 00:00 DE/Bauer AG, letzter Börsenhandelstag nach Übernahme von SD Thesaurus - FR/Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, Le Bourget (bis 25.6) - EU/Rat der Umweltminister, u.a. zu Verordnung zur Änderung der CO2-Emissionsnormen für neue schwere Nutzfahrzeuge sowie einer Richtlinie über Luftqualität, Luxemburg M I T T W O C H, 21. Juni 2023 *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Mai *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai *** 10:00 DE/Nagarro SE, HV 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Mündliche Verhandlung in Sachen Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2021 (Verschieben von Geldern in den Klimafond) 10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV *** 10:30 DE/PK zu Konjunkturprognose des Ifo-Instituts 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/EZB, Veröffentlichung des Berichts zur internationalen Rolle des Euro 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 0%-Bundesanleihe über 1 Mrd Euro mit Laufzeit bis August 2050 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 0%-Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro mit Laufzeit bis August 2052 12:00 DE/Aareal-Bank-Chef Klösges im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (vom Vorabend) *** 13:00 DE/Volkswagen AG (VW), Capital Markets Day Medien-Roundtable mit CEO Oliver Blume und CFO Arno Antlitz *** 13:00 DE/Sachverständigenrat Wirtschaft, Festveranstaltung zum 60-jährigen Bestehen mit Eröffnungsrede Bundeskanzler Scholz (13:15), Panel u.a. mit EZB-Direktorin Schnabel und EZB-Ratsmitglied Nagel (15:45), Keynote Wirtschaftsminister Habeck (17:00), Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesbauministerin Geywitz, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - FR/Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, Le Bourget (bis 25.6) - DE/Bundesverwaltungsgericht, Verhandlung über über Klage der Deutschen Umwelthilfe zum LNG-Terminal Wilhelmshaven D O N N E R S T A G, 22. Juni 2023 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Mai *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juni *** 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung im Bundestag zum nächsten EU-Gipfel, Berlin 09:00 FR/Beginn des zweitägigen Gipfeltreffens für neuen globalen Finanzpakt (bis 23.6), Paris *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:30 DE/Hans-Böckler-Stiftung, PK zur Studie Arbeits- und Lohnstückkosten in Deutschland und Europa 10:00 DE/GFT Technologies SE, HV 10:00 DE/Scout24 SE, HV *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 11:00 DE/Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger, PK zur Vorstellung von Positionspapier zur Fusionsforschung, Berlin *** 11:15 DE/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Konferenz zum Management von Risiken durch zentrale Gegenparteien (CCP) *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose zum Sommer 2023, Halle *** 14:05 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz des Aktionskreises "Stabiles Geld" *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai *** 16:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Mai 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz, PK nach Tagung der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost, Chemnitz - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong, China F R E I T A G, 23. Juni 2023 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz April 08:00 DE/Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) 1Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni 10:00 DE/About You Holding SE, HV 10:00 DE/Einhell Germany AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni 11:30 DE/Regierungs-PK *** 14:45 CH/EZB-Direktor Panetta, Teilnahme an BIZ-Panel zur Zukunft von Krypto-Assets *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni - FR/Abschluss des zweitägigen Gipfeltreffens für neuen globalen Finanzpakt, u.a. Paneldiskussion mit Bundeskanzler Scholz, Paris - EU/Ratingüberprüfung für Zypern (Fitch); Polen (Fitch); Polen (S&P); Ukraine (Fitch) - Märkte/Börsenfeiertag Schweden, Finnland, China S O N N T A G, 25. Juni 2023 - GR/Parlamentswahl ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2023 08:52 ET (12:52 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.