NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,21 Prozent auf 113,22 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries stieg im Gegenzug auf 3,75 Prozent.

Nach wie vor dreht sich am Anleihemarkt viel um die Geldpolitik. Christopher Waller, Direktoriumsmitglied der US-Notenbank, äußerte sich am Freitag zu den geldpolitischen Konsequenzen der jüngsten Bankenturbulenzen. Seiner Ansicht nach ist es noch nicht klar, ob diese zu einer deutlichen Verschärfung der Kreditkonditionen führen - was wiederum Auswirkungen auf die Geldpolitik haben könnte. "Ich unterstütze es nicht, den geldpolitischen Kurs wegen Sorgen aufgrund ineffektiven Managements bei einigen Banken zu ändern", stellte Waller klar. Der Fed-Direktor gilt als Befürworter einer straffen Geldpolitik.

Im Handelsverlauf wollen sich noch weitere Notenbanker zu Wort melden. An Konjunkturdaten steht das Konsumklima der Uni Michigan auf dem Programm, das auch die Inflationserwartungen der Verbraucher beinhaltet./bgf/la/jha/