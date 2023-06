Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -In the news release, Henkel gewinnt den "Integrated Communication Award 2023", issued 14-Jun-2023 by F.A.Z.-Institut für Management, Markt- und Medieninformationen GmbH over PR Newswire, we are advised by the company that the release was missing the sixth paragraph (beginning "Die globale Kommunikationsorganisation..."). The complete, corrected release follows:Henkel gewinnt den "Integrated Communication Award 2023"Siemens Healthineers und GEA komplettieren die Shortlist herausragender Leistungen in der Unternehmenskommunikation / F.A.Z.-Institut verleiht Preis für ganzheitliche Kommunikationsarbeit und MarkenführungIntegriertes Kommunikationsmanagement ist die Königsdisziplin der Unternehmens- und Marketingkommunikation. Das Zusammenspiel von Strategien, Maßnahmen, Botschaften und Erfolgsmessung ist die Basis für eine optimale Positionierung. Ganzheitlich agierende Mitarbeiter/-innen sowie klare Zielvorgaben der Unternehmensführung sind dabei neben Strukturen und Prozessen unerlässlich.Besonders ein Unternehmen zeigte 2022/2023 auf diesem Feld exzellente Leistungen und wurde dafür mit dem "Integrated Communication Award 2023" ausgezeichnet: Henkel konnte sich in einem hochkarätigen Wettbewerberumfeld durchsetzen.Auf der Shortlist der herausragenden Einreichungen stehen daneben in diesem Jahr die GEA Group und Siemens Healthineers. Siemens Healthineers überzeugte durch innovative und agile Strukturen in der Kommunikationsabteilung und einen durchdachten CommTech-Einsatz. GEA hat die integrierte Kommunikationsstrategie und die Corporate Brand konsequent an der neuen Unternehmenstrategie ausgerichtet.Der Juryvorsitzende Professor Ansgar Zerfaß vom Lehrstuhl für Strategische Kommunikation der Universität Leipzig, kommentierte: "Fokussierung und Effizienz sind in der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Situation wichtiger denn je zuvor. Das gilt auch für die Unternehmens- und Marketingkommunikation. Klare Zielsysteme zur Unterstützung der Wertschöpfung, flexible Prozesse und nachweisbare Erfolge auf Datenbasis sind unverzichtbar. Dazu haben wir inspirierende Beispiele gesehen. Besonders spannend war für uns als Jury zu sehen, wie es einigen Unternehmen gelungen ist, digitale Technologien in ihren Kommunikationsabteilungen zu etablieren. Das weist neue Wege für die Integrierte Kommunikation." Dr. Gero Kalt, Geschäftsführer der F.A.Z.-Institut GmbH, fügt hinzu: "Strategisches Handeln und professionelles Management haben sich in der Unternehmenskommunikation durchgesetzt. Dabei spielt das Konzept der Integrierten Kommunikation eine zentrale Rolle, wenn man erfolgreich sein will. Die beachtlichen Einreichungen zum "Integrated Communication Award" belegen das eindrucksvoll."HenkelDas DAX-notierte Unternehmen Henkel wurde 1876 gegründet und beschäftigt aktuell über 50.000 Mitarbeiter/-innen. Henkel gliedert sich in die zwei Unternehmensbereiche: Adhesive Technologies umfassen Klebstoffe und Funktionsbeschichtungen. Zu Consumer Brands gehören Marken und Produkte in den Bereichen Wasch- und Reinigungsmittel sowie Haar.Die globale Kommunikationsorganisation von Henkel leitet ihre Prioritäten und zentralen Botschaften konsequent aus der Unternehmensstrategie ab. Interne und externe Kanäle werden weltweit integriert gesteuert - von der Planung bis hin zur Erfolgsmessung. Dabei werden digitale Technologie sowie Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette systematisch genutzt. Außerdem hat Henkel 2022 seinen Markenauftritt strategisch weiterentwickelt und ein flexibles, modernes Design eingeführt.Überzeugt haben die Jury die klare Darstellung der Markenarchitektur, wie diese intern sowie extern integriert werden konnte und wie sich das Unternehmen anhand konkreter Beispiele und Informationen über alle Kanäle hinweg konsistent zeigt. Die globale Kommunikation von Henkel wird unter Carsten Tilger, Head of Corporate Communications & Public Affairs, zentral aus dem Düsseldorfer Headquarter gesteuert.Henkel zeigt seinen Einsatz moderner digitaler Technologien eindrucksvoll. Das Unternehmen verfolgt einen daten- und technologiegetriebenen Ansatz der Unternehmenskommunikation, der die Integration der Kommunikation weiter unterstützt.Zur Integrierten Kommunikation und zum JuryverfahrenEine ganzheitliche Unternehmens- und Marketingkommunikation kann auf verschiedenen Ebenen realisiert werden: Ganzheitliche Konzeption und Umsetzung der Kommunikation, Ganzheitliche Organisation der Kommunikation, Ganzheitliche Steuerung der Kommunikation, Ganzheitliche Zielorientierung der Kommunikation. Im Unterschied zu anderen Wettbewerbern sind für den Preis keine Eigeneinreichungen möglich. Die Jury identifiziert in einer ersten Runde eine größere Zahl von Unternehmen, die in den letzten Monaten spannende Leistungen gezeigt haben und lädt diese zur Einreichung umfassender Unterlagen ein, die dann in einer zweiten und dritten Auswertung intensiv diskutiert und bewertet werden.Mitglieder der Jury des Integration Communication Award 2023- Marc Binder, Senior Director Communications Central Europe, Salesforce- Katja Bott, Director Communications Mercedes-Benz Cars & Vans, Mercedes-Benz Group- Bernd Hops, Executive Vice President Communications & Public Policy, Infineon- Julia Huhn, Head of Communications, Public Policy & Responsible Banking, Santander- Dr. Gero Kalt, Geschäftsführer, F.A.Z.-Institut für Marketing- Markt- und Medieninformationen- Uta Leitner, Executive Vice President Communication & Brand Management, DEKRA- Matthias Link, Senior Vice President Corporate Communications bei Fresenius Group (bis 2022)- Axel Löber, Senior Vice President Brand & Marketing, E.ON (bis 2023)- Dr. Michael Preuss, Head of Communications, Bayer- Marion Sommerwerck, Head of Corporate Communications & Public Affairs, Bilfinger- Katrin Sulzmann, Senior Vice President Group Communications, Voith- Prof. Dr. Ansgar Zerfaß, Universitätsprofessor für Strategische Kommunikation, Universität LeipzigFeierliche PreisverleihungDer Preis wird am ersten Tag des 16. Deutschen Marken-Summits überreicht. Dieser findet am 12. und 13. Juli 2023 in Düsseldorf statt. Bei der Konferenz werden rund 300 Entscheider aus Kommunikation und Marketing unter dem Thema "Innovativ positionieren. Mit neuen Strategien, Tools und Methoden erfolgreich sein" über die kritischen Anforderungen an Unternehmen, Manager, Produkte und Marken diskutieren.Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.marken-summit.de. Diese Pressemitteilung steht auch auf der Webseite des F.A.Z.-Instituts (www.faz-institut.de) im Bereich "Aktuelles" zum Download bereit.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1892511/FAZ_Institut_Logo.jpgPressekontakt:F.A.Z.-Institut GmbHBarbara SchulikPariser Straße 160486 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 75 91-3083E-Mail: b.schulik@faz-institut.deView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/henkel-gewinnt-den-integrated-communication-award-2023-301849727.htmlOriginal-Content von: F.A.Z.-Institut für Management, Markt- und Medieninformationen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169624/5536273