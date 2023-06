DJ Habeck warnt angesichts steigender Zinsen vor schwacher Wirtschaft

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat davor gewarnt, dass steigende Zinsen in der Eurozone in Deutschland zu einer schrumpfenden Wirtschaft oder einer länger anhaltenden Stagnation führen könnten. Angesichts der seit der Corona-Pandemie anhaltenden Schwäche der deutschen Wirtschaft müsse man mit zielgerichteten Investitionen reagieren.

"Wir haben kein Wachstum in Deutschland in der Mittellinie. Wir müssen wieder Wachstum schaffen. Das heißt, wir müssen Investitionen auslösen. Wir müssen das schnell tun", sagte er beim "Tag des deutschen Familienunternehmens" in Berlin.

Angesichts der jüngsten Krisen habe sich die Welt verändert, und daher müsse sich die Wirtschaft neu aufstellen.

"Jetzt können wir uns das nicht mehr leisten. Wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, werden wir an Wettbewerbsfähigkeit als Volkswirtschaft verlieren", warnte Habeck. Dazu gehöre auch die ökonomische Transformation. Notwendig sei eine transformative Angebotspolitik, so der Minister

Eine starke Volkswirtschaft sei auch für den politischen Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig. Eine in die Knie gehende Volkswirtschaft, die mit Armut und sozialen Verwerfungen einhergeht, würde wohl demokratische Grundpfeiler einreißen.

Zuvor hatte Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik, Habeck darauf hingewiesen, dass die ökologische Transformation die Wirtschaft nicht vergessen dürfe.

"Wir müssen aufpassen, dass wir ökonomisch nicht zurückfallen", sagte Kirchdörfer. Klimaschutz sei wichtig, aber man müsse auch "mehr für die Wettbewerbsfähigkeit" tun.

