Rheinmetall rückt mit über 5% plus wieder über 260€ Marke | DAX® erneut mit Allzeithoch

Am heutigen "Dreifachen Hexensabbat" jagt eine Schlagzeile die nächste - doch der Reihe nach:



Der "Triple Witching Day" beschreibt den gleichzeitigen Verfall der Optionen und Futures auf den DAX®, sowie der Aktienoptionen an der größten europäischen Terminbörse Eurex. An den Börsen kommt es in diesem Zusammenhang immer wieder zu unvorhergesehenen Entwicklungen. Heute erreichte der DAX®-Index, nachdem bereits am Mittwoch ein neues Allzeithoch markiert wurde, einen noch höheren Stand von 16.427 Punkten.



Kurstreiber im DAX® ist im heutigen Handelsverlauf besonders die Rheinmetall-Aktie. Konzernchef Papperger äußerte der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber, dass in den nächsten sechs Wochen ein mehrere Milliarden Euro schwerer Rahmenvertrag mit der Bundesregierung abgeschlossen werde.



Mit rund 5% Kurszuwachs reagierten die Händler an den Börsen äußerst positiv auf die Meldung. Auch das Allzeithoch aus April bei 281,30 Euro gerät damit wieder in greifbare Nähe.



Rheinmetall steht im Kontext des Ukrainekonfliktes jedoch unter medialem Beschuss. Mit dem Auftrag der Bundesregierung rückt der Rüstungskonzern ein wenig aus dem Rampenlicht, was ebenfalls dem Kurswachstum zuträglich gewesen sein könnte.



Auch bei starken Aufwärtsentwicklungen im Aktienmarkt ist jedoch Vorsicht geboten: Durch Gewinnmitnahmen oder kurzfristige Entwicklungen, bspw. im o.g. geopolitischen Konflikt in der Ukraine, können sich die Kursgewinne ebenso schnell auch wieder umkehren.







