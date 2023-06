Köln (ots) -Für den Bereich "Mergers and Acquisitions" (M&A) ist Rechtsanwalt Marc Klaas, MTR Legal Rechtsanwälte, erneut in das Ranking der besten Anwälte aufgenommen worden.Das Ranking der Besten Anwälte und Wirtschaftskanzleien Deutschlands wird vom Handelsblatt in Kooperation mit dem US-Verlag Best Lawyers erstellt. Rechtsanwalt Klaas hat die Auszeichnung zum wiederholten Mal im Bereich "Fusionen und Übernahmen" erhalten. Zur Routine ist sie damit aber nicht geworden. Vielmehr ist sie für ihn und das ganze Team der Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte Ansporn, das hohe Niveau der Rechtsberatung zu halten und weiter zu optimieren.Daher versteht Rechtsanwalt Klaas die Aufnahme in das Ranking der besten Anwälte Deutschlands auch als Auszeichnung für das gesamte Kanzleiteam, das einen großen Anteil am Erfolg hat.Für das Ranking führt der Verlag Best Lawyers eine Umfrage unter den Kanzleien durch. Die Anwälte sind dabei aufgerufen, die Arbeit ihrer Kollegen anderer Sozietäten zu bewerten. Dahinter steht der Gedanke, dass niemand die Qualität der Arbeit von Rechtsanwälten besser bewerten kann als eben Anwälte. Die Aufnahme in das Ranking ist daher auch Ausdruck der hohen Wertschätzung, die die eigene Arbeit bei anderen Juristen genießt.Für MTR Legal Rechtsanwälte ist die Auszeichnung Ansporn, auch in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Veränderungen, immer eine optimale Rechtsberatung bieten zu können.https://www.mtrlegal.com/MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH www.mtrlegal.com ist eine wirtschaftsrechtliche ausgerichtet Rechtsanwaltskanzlei. Die Anwälte beraten insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht, Kapitalmarktrecht und Bankrecht, IT Recht, IP Recht und Vertriebsrecht. Mandanten sind nationale und internationale Gesellschaften und Unternehmen, institutionelle Anleger und Private Clients. MTR Rechtsanwälte sind international tätig und befinden sich in Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart.Pressekontakt:Michael RainerRechtsanwaltMTR Legal RechtsanwälteKonrad Adenauer Ufer 8350668 Köln+49 221 9999220info@mtrlegal.comhttps://www.mtrlegal.comOriginal-Content von: MTR Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136523/5536336