Metalcorp Group S.A.: Anleihegläubiger stimmen allen von der Gesellschaft empfohlenen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu



Luxemburg, 16. Juni 2023 - Die heutige 2. Gläubigerversammlung der Inhaber der Anleihe 2017/2023 der Metalcorp Group S.A. (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Metalcorp-Gruppe") in Frankfurt am Main hat mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen, die Schuldverschreibungen in Erwerbsrechte auf (i) eine neue Schuldverschreibung gegen Zahlung eines Ausgabebetrages und (ii) drei neue Schuldverschreibungen ohne Zahlung eines Ausgabebetrages umzutauschen (Zustimmung von 96,83 %), den Zinssatz und die Zinsperiode anzupassen (Zustimmung von 97,51 %), die Laufzeit der Anleihe bis zum 31. Dezember 2023 zu verlängern, die Bestimmungen zu den vorzeitigen Teilrückzahlungen ersatzlos zu streichen und auf die entsprechenden Kündigungsrechte zu verzichten (Zustimmung von 96,83 %) sowie den ursprünglichen Antrag zur Verpfändung von Anteilen an der BAGR Non-Ferrous Group GmbH zu streichen (Zustimmung von 95,08 %). Von den ausstehenden stimmberechtigten Anleihen im Nominalwert von 69,885 Mio. Euro waren Anleihen im Nominalwert von 25,175 Mio. Euro vertreten, was einer Präsenz von 36,02 % entsprach und damit deutlich über dem erforderlichen Quorum von mindestens 25 % lag.



Mit den Beschlüssen wurden die ersten wesentlichen Voraussetzungen für eine einvernehmliche Umstrukturierung und Rekapitalisierung der Gesellschaft sowie der Metalcorp-Gruppe (die "Transaktion") erfüllt. Im nächsten Schritt wird eine Abstimmung der Anleihegläubiger der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) zu denselben Beschlussvorschlägen durchgeführt. Die Transaktion soll so bald wie möglich abgeschlossen werden, nach Möglichkeit vor August 2023.



Die Zahlung der Teilnahmevergütung erfolgt nach Wirksamkeit der Beschlüsse der Gläubigerversammlung, voraussichtlich im August 2023.



Über die Metalcorp Group S.A.:

Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsaktivitäten sind aufgeteilt in den Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzern sowie in den Metall- & Konzentrat-Teilkonzern. Die Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



Für weitere Informationen:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 89 8896906-25

metalcorp@better-orange.de



Metalcorp Group S.A.

Anouar Belli

+352 2799 0145 55

abelli@metalcorpgroup.com



