Die steigende Nachfrage nach Flugreisen bedeutet, dass die Flughafenbetreiber nach neuen Wegen suchen müssen, um die Kohlendioxidemissionen am Boden zu verringern. Diese Tatsache macht das Aufladen von Elektrofahrzeugen und Flugzeugen zu einem attraktiven Angebot.

Eaton, das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, reagiert darauf mit der Einführung von Green Motion Air bei Flughafenbetreibern in ganz Europa, beginnend mit einer Demonstration der Technologie auf der Paris Air Show 2023 am Flughafen Le Bourget, die vom 19.bis zum 25.Juni stattfindet.

Green Motion Air basiert auf Eatons proprietärer Gleichstrom-Ladetechnologie, die einen konkurrenzlosen Wirkungsgrad von 96 für das Aufladen von Elektroflugzeugen und elektrischen Senkrechtstartern (eVTOL) bietet.

François Randin, Business Development Director, Energy Transition, Digital and Services Eaton, erklärte: "Diese neueste Version der Technologie, die früher SKYCHARGE hieß, wurde ursprünglich von Green Motion jetzt Teil von Eaton und Pipistrel entwickelt. Pipistrel schrieb mit seinem Velis Electro Geschichte, da es die allererste Musterzulassung für elektrische Antriebe in der Luftfahrt erhielt. Green Motion Air hat sich bereits bewährt, nachdem es als erstes Nicht-OEM-Ladegerät der Welt von der EASA, der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, zugelassen wurde."

"Wir werden Green Motion Air auf der Paris Air Show präsentieren, um seine Vielseitigkeit als eigenständiges Ladegerät zu demonstrieren: Es kann entweder stationär oder auf Rädern montiert für ultimative Mobilität in der Luft eingesetzt werden. Wir erklären Flughafenbetreibern und Erstausrüstern gleichermaßen, welche Rolle das System dank seiner Online- und Vehicle-to-Grid (V2G)-Funktionalität in einer umfassenderen Strategie zur Elektrifizierung von Flughäfen spielen wird."

Mit dem Konzept "Buildings as a Grid" von Eaton für die Energiewende können Flughäfen in Energiezentren umgewandelt werden, die den Energiebedarf von Gebäuden und Elektrofahrzeugen mit der Erzeugung erneuerbarer Energie vor Ort vereinen.

Randin erläuterte, wie dieses Konzept auf einem Flughafen funktioniert: "Buildings as a Grid ist strategisch, d. h. es könnte erneuerbare Energie aus Anlagen vor Ort wie Solarpaneelen mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf Flughafenparkplätzen, Green Motion Air und anderen elektrischen Geräten koppeln."

Das Konzept Buildings as a Grid basiert auf Technik der Sektorkopplung, die den Energieverbrauch mit der Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energien verknüpft, um Kosten und Kohlenstoffemissionen zu senken und den Druck auf das Stromnetz zu verringern. Dieses flexible und skalierbare Konzept ermöglicht es Flughafenbetreiber, ihre Planung zum Beispiel zunächst mit Green Motion Air zu beginnen und ihre Infrastruktur zu einem späteren Zeitpunkt mit der entsprechenden Hard- und Software von Eaton zu erweitern.

Zu den Produktvorteilen von Green Motion Air gehören ein 10-Zoll-Farb-Touchscreen-Display für eine einfache Bedienung, mit dem der Benutzer den Ladevorgang unterbrechen und fortsetzen kann, ein Schutz vor Cybersecurity und eine sichere Benutzerauthentifizierung. Das Produkt eignet sich für die Montage im Innen- und Außenbereich, wobei Kabelverlängerungen für mehr Flexibilität oder den mobilen Einsatz erhältlich sind.

Green Motion Air wird auf der Paris Air Show 2023 auf dem Flughafen Paris-Le Bourget vom 19. bis 25. Juni am Stand von TotalEnergies und am Stand von SolarStratos ausgestellt, und Details dazu sind auch im Eaton Chalet erhältlich.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern und die Umwelt zu schützen Unsere Leitlinie ist unser Engagement, unsere Geschäftstätigkeit korrekt auszuüben, nachhaltig zu arbeiten und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Wir machen uns die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung zunutze, beschleunigen den Übergang unseres Planeten zu erneuerbaren Energien, tragen zur Lösung der dringendsten Herausforderungen im Energiemanagement der Welt bei und handeln zum Wohle unserer Stakeholder und der gesamten Gesellschaft.

Eaton wurde 1911 gegründet und feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum als an der New Yorker Börse notiertes Unternehmen. Wir erzielten im Jahr 2022 einen Umsatz von 20,8 Milliarden Dollar und beliefern Kunden in über 170 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

