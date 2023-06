Jahres- und Allzeithochs zum Verfallstag: Analysen für DAX, Dow, Nasdaq & Aktien wie NVIDIA, Microsoft, PayPal & Co.

Anzeige / Werbung

Neue Jahreshochs gab es auch wieder in dieser Woche beim Nasdaq, der unbeirrt seine Dynamik auf der Oberseite entfaltet. Der US-Technologieindex setzt sich damit weiter auf der Oberseite ab und erreichte nach der FED-Sitzung ein neues 16-Monatshoch. Dem folgte nun auch der Dow Jones, der zwar schüchtern aber relevant, am Donnerstag ein Jahreshoch erzielen konnte.

Die weitere Bereitschaft der US-Notenbank FED, die Zinsen anzuheben, bremste damit die Wall Street nicht ein. Wie sah es parallel beim S&P500 und dem Russell2000 aus? Auch darauf gehen wir ein und natürlich am heutigen Verfallstag detailliert auf den DAX. Unser DAX toppt diese Entwicklung aus den USA noch einmal, in dem in dieser Woche neue Allzeithochs definiert wurden.

Da das Sentiment auch nach der Zinsanhebung der EZB am Donnerstag positiv blieb, könnte auch heute zum Verfallstag ein neues Allzeithoch Realität werden. Roland Jegen analysiert dazu die Zeiteinheiten und das Volumen im DAX-Future. Bitte achten Sie dabei auf den neuen Kontrakt jeweils!

Wir blicken somit auf die genannten Charts mit dem Nanotrader im ersten Teil des Videos.

Mit Blick auf die abnehmende Volatilität und den Euro-Dollar lassen wir den Blick dann von Gesamtmärkten und Währungen direkt auf Aktien schweifen. Weitere Daten aus der Berichtssaison standen an der Wall Street ebenfalls an.

Eine Adobe meldete am Vorabend und setzte sich weiter auf der Oberseite ab und auch die "Lieblinge" der Wall Street, wie Nvidia oder Microsoft performten stark. Für Microsoft kann das neue Allzeithoch heute anstehen, bei Nvidia ist dies erneut erweitert worden. Hier kursieren bereits Kursziele von 500 US-Dollar bei den US-Investmentbanken.

Doch auch einige Aktien, die in den letzten Wochen eher schwach waren, finden nun zu neuer Stärke oder bilden einen Boden aus. Zu nennen sind dabei die PayPal als Zahlungsdienstleister sowie die JDcom aus China. Ein weiteres Thema war das Gerücht am Markt, Amazon möchte in den Mobilfunksektor einsteigen. T-Mobile US kam unter Druck, doch dieser verzieht sich jetzt wieder.

Auch die Alternativen, die Telefonie über Satellit, wie es Dish anbietet, profitierten nur kurzzeitig. Einziger Profiteur dieses Gerüchtes scheint Amazon selbst zu sein. Die Firma bzw. der Gründer Jeff Bezos hat zudem sehr medienwirksam eine einzelne Aktie seines Unternehmens gekauft und damit wieder die Aufmerksamkeit zu sich gelockt. Wie ist Amazon im Chartbild aufgestellt?

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!