HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4436/ Mexikaner arbeiten am meisten und bekommen dafür im Vergleich zu Erwerbstätigen in anderen OECD-Ländern am wenigsten bezahlt. Wenn du wissen möchtest, wie die Situation in den USA oder in europäischen Ländern aussieht, höre einfach einmal rein. Die Audio-Business-Chart-Sammelseite: https://audio-cd.at/abcDie Audio Business Charts zum Ansehen: https://photaq.com/page/index/4083 Die Audio Business Charts als Spotify-Playlist: https://open.spotify.com/playlist/5cwFEQBOHe9IJDlkygQNeb Zum Sprecher gibt es auch einen Börsepeople-Podcast: Josef Obergantschnig beschreibt sich auf LinkedIn als "Unternehmer - Börsianer - Präsident - Autor - Steirer". Diese Punkte gehen wir im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...