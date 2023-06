Wochenausblick - Wegweisende Entscheidungen

Werbung









Nach den Zinsentscheiden der vergangenen Woche, neuen DAX®-Allzeithochs und dem dreifachen Hexensabbat am Freitag geht es in der kommenden Woche munter weiter. Wichtige Konjunkturdaten prägen die Börsenwoche - die wichtigsten Termine haben wir für Sie zusammengefasst:



Montag



Im Gedenken an die Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung der Vereinigten Staaten aus der Sklaverei bleiben die Börsen in den USA geschlossen und daher sind ebenfalls im Rest der Welt wenige Termine für den Wochenstart angesetzt. Für die Strommärkte jedoch könnte das Treffen der europäischen EnergieministerInnen relevant sein. Bei diesem soll eine allgemeine Ausrichtung zur Reform der Gestaltung des EU-Strommarkts besprochen werden.









Dienstag



Nach der Pause am Montag starten die Unternehmen wieder durch. Zum Auftakt erwarten die Anlegerinnen und Anleger die deutschen Erzeugerpreise für April 2023.



Gegen 10:00 Uhr folgt die Hauptversammlung des Pharmazie-Forschungsunternehmens Evotec, sowie die Leistungsbilanz von April 2023 des Euro-Raums. Die Hauptversammlungen von General Motors und Dell stehen ebenfalls auf der Agenda. Das Kurier- und Logistikunternehmen FedEx wartet zum US-amerikanischen Börsenschluss sodann mit den Quartalszahlen für das Jahresviertel des Geschäftsjahres 2023 auf (März bis Mai 2023) auf.









Mittwoch



Sowohl die Hauptversammlungen aus der Technologiesparte von Ebay und Nagarro, als auch der Automobilsparte mit Daimler Trucks sind für börseninteressierte am Mittwoch relevant. Auch bei Volkswagen lohnt sich ein Besuch. Die Wolfsburger veranstalten den Capital Markets Day 2023, im Rahmen dessen neue Strategien, Informationen zu neuen Arbeitsgruppen, sowie Updates zur Technologie Plattform vorgestellt werden.



Jenseits des Ärmelkanals werden die Staatsverschuldung, sowie die Erzeuger- und Verbraucherpreise des Vereinigten Königreiches von Mai 2023 veröffentlicht.



Frische Marktimpulse könnten auch die MBA Hypothekenanträge aus den USA senden - diese werden gegen 13:00 deutscher Zeit erwartet, dazu ebenfalls der wöchentliche API-Ölbericht.









Donnerstag



Der Donnerstag wird wieder technologie-lastig mit den Hauptversammlungen von GFT Technologies, Scout24 und Nvidia. Auch der DNA/RNA-Analyse Spezialist Qiagen hält seine Hauptversammlung in Venlo ab.



Auf Seiten der Konjunkturdaten erreichen uns die US-amerikanischen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Leistungsbilanz für Q1 2023, sowie die Zahlen der wiederverkauften Häuser und der Frühindikator des Conference Board jeweils für den Mai. Auch der EIA Ölbericht wird wie jede Woche veröffentlicht.

Der Ausblick auf den türkischen Zinsentscheid bleibt ebenfalls spannend. Gegen 13:00 soll dieser bekannt gegeben werden.







Freitag



Ob die Hornbach-Aktionäre getreu dem bekannten Jingle "yippie yippie yay" am Freitag auch Grund zum Jubeln haben, zeigt sich bereits vor Börsenöffnung. Das Baumarktunternehmen veröffentlicht die Quartalszahlen für das erste Jahresviertel von 2023. Die Optik-Branche von Osram "ams" hält die Hauptversammlung ab. Für die Volkswirtschaftler unter den Anlegern gibt es zudem einige neue Kennzahlen. So werden nicht nur die Purchasing Managers Indizes für die gesamte Euro-Zone, sondern auch die länderspezifischen PMIs von Deutschland, Frankreich, Japan, den USA und Großbritannien veröffentlicht. Abschließend ist noch das GfK Verbrauchervertrauen zu nennen, das ebenfalls für Großbritannien veröffentlicht werden soll.











Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie darüber hinaus auf unserer Homepage. Egal ob brandheiße News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer.



Auf der HSBC-Zertifikate Homepage ist für jeden Anleger etwas dabei. Über folgenden Link können Sie direkt vorbeischauen:







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Newsletter kostenlos abonnieren