Anthony Watson, Group Chief Executive und Gründer der Bank of London, wurde bei den ersten Ehrungen aus Anlass des Geburtstags Seiner Majestät König Charles III. zum Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) gekürt. Die Ehrung wurde ihm für seine Dienste für die LGBT-Gemeinschaft im Hinblick auf Gleichheit und Vielfalt verliehen.

Anthony Watson, ein Veteran der Wall Street und der City of London und nur einer von wenigen Menschen in der Welt, der erfolgreich finanzielle "Zustandsstörer" in den USA und in Großbritannien auf die Beine gestellt hat, kann auf eine distinguierte Laufbahn als Unternehmer, Philanthrop und führender Interessenvertreter für LGBT-Rechte zurückblicken.

Mit den King's Birthday Honours werden die Leistungen und Dienste von Menschen aller Gesellschaftsschichten in Großbritannien und den Commonwealth-Ländern gewürdigt. Der CBE ist die höchste Ehrung der British Empire Honours (abgesehen von der Ritterwürde bzw. Damehood) und rangiert höher als OBE, MBE und BEM.

Harvey Schwartz, Group Chairperson der Bank of London, sagte dazu: "Im Namen unseres Vorstands und aller Mitarbeiter unserer Bank möchte ich Anthony Watson ganz herzlich zu dieser hohen Ehre gratulieren, die ihm für seine unermüdliche Unterstützung der LGBT-Gemeinschaft verliehen wurde. Als einziger homosexueller Bank-CEO in Großbritannien und erster LGBT-Gründer einer Bank in Europa leitet er unsere Firma täglich mit Stolz, Leidenschaft und Courage."

Anthony Watson CBE, Group Chief Executive und Gründer der Bank of London, äußerte sich mit folgenden Worten: "Ich bin buchstäblich platt und demütig, dass Seine Majestät der König mich aufgrund meiner Dienste für die LGBT-Gemeinschaft zugunsten von Gleichheit und Vielfalt zum CBE ernannt hat. Ich nehme diese hohe Ehre mit immenser Dankbarkeit an."

Über The Bank of London

Die Bank of London ist eine wichtige Clearingbank in Großbritannien und die einzige massenkommerzielle hoheitliche Reserve-Bank der Welt. Die Bank priorisiert die Bewahrung der Geldeinlagen und der Marktstabilität vor Kreditrisiken oder hohen Renditen.

Als massenkommerzielle hoheitliche Reserve-Bank erzeugt die Bank of London keine Kredit-, Liquiditäts- oder Investmentrisiken. Geldeinlagen werden niemals ausgeliehen, fremdfinanziert oder investiert. Alle Geldeinlagen werden vollumfänglich und unbelastet bei der Zentralbank (Bank of England) hinterlegt. 100 Prozent der Geldeinlagen sind liquide und auf Abruf sofort in voller Höhe en masse verfügbar.

Kunden der Bank of London

Die Bank bietet kommerzielle Banklösungen für alle Arten von Unternehmen und Organisationen der meisten Branchen. Zu ihrem Angebot gehören:

Agentur-, Clearing-, Zahlungs- und Abwicklungslösungen für regulierte und nicht-regulierte inländische und internationale Unternehmen;

Direct Commercial Banking für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Unternehmens-, Regierungs- und institutionelle Kunden mit einer Vielzahl von Konten, Depot-, Devisen-, Transaktions- und Treasury-Lösungen;

Embedded Banking (As-A-Service), das Unternehmen in die Lage versetzt, regulierte Bankprodukte direkt in ihr eigenes Kundenangebot unter ihrer eigenen Marke und mit der Leistungskraft unserer Banklizenz und Plattform aufzunehmen.

Die Bank of London mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in New York, Belfast, Charlotte (North Carolina/USA) und Luxemburg besitzt die Zulassung der Prudential Regulation Authority der Bank of England und wird von der britischen Financial Conduct Authority und der Prudential Regulation Authority reguliert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: thebankoflondon.com oder auf Twitter und Instagram unter: @thebankoflondon.

