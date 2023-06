BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu CDU:

"Merz hat eine entscheidende Leerstelle gelassen. Was er nämlich nicht gesagt hat, ist, wie sich die CDU denn zur AfD verhalten soll. Die Frage geht um in der Partei: Soll man mehr Populismus wagen, das Vokabular der Rechtsaußen etwa im Kulturkampf gegen das Gendern und einer inklusiven Gesellschaft lustvoll übernehmen? Oder soll man im Gegenteil stocknüchtern und sachlich Probleme lösen? Merz hat hier keine Position bezogen: Vermutlich, weil er kein Lager in der Partei verärgern will."/yyzz/DP/he