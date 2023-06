Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Wir haben vielfältige Erwartungen an die "schönste Zeit im Jahr". Auf alle Fälle sollte der Urlaub aber erholsam sein und für alle, die Medikamente einnehmen müssen, auch sicher sein. Wie das gelingt hat Marco Chwalek für uns erfragt:Sprecher: Ob Survival-Urlaub in der Wildnis, Camping an der Ostsee oder Wandern in den Bergen, es sollten in erster Linie Ferien sein, die uns gut tun. Wir haben Alexandra von Knobloch vom "Diabetes Ratgeber" gefragt: "Welcher Urlaub ist denn besonders erholsam?"O-Ton Alexandra von Knobloch: 18 Sekunden"Damit ein Urlaub erholsam ist, ist es nicht so sehr wichtig, welche Art von Urlaub man macht, sondern dass man Abstand vom Alltag gewinnt. Man muss also wirklich etwas anderes tun, als das, was man sonst immer macht. Wenn man zum Beispiel im Job viel sitzt, dann ist es gut, wenn man sich im Urlaub bewegt, zum Beispiel öfter mal eine Wanderung macht."Sprecher: Bei einer Fernreise sollte man unbedingt die Zeitverschiebung beachten, wenn man auf regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen ist:O-Ton Alexandra von Knobloch: 23 Sekunden"Grundsätzlich sollte jeder Mensch, der Medikamente einnehmen muss, wenn er eine Reise mit einer längeren Zeitverschiebung plant, mit seinem Arzt darüber reden, worauf er achten muss. Das gilt umso mehr natürlich für Menschen mit Diabetes und noch mehr dann, wenn sie Insulin spritzen müssen. Denn dann beeinflusst diese Zeitverschiebung bei Flügen die Tageslänge und damit den Insulinbedarf. Da muss man einfach wissen, worauf man achten muss."Sprecher: Dann kann man unbeschwert die Ferien genießen. Und manchmal kann ein Urlaub sogar außergewöhnlich werden:O-Ton Alexandra von Knobloch: 20 Sekunden"Die besten Momente im Leben sind ja die, die einen unerwartet treffen. Auf die man gar nicht vorbereitet war. Deswegen ist es im Urlaub immer schön, wenn man sich nicht ärgert, wenn irgendwas nicht nach Plan läuft. Dann können manche Momente einen Zauber entfalten an Stellen, wo man es gar nicht erwartet hat. Und das sind dann die unvergesslichen Urlaubserlebnisse, von denen man noch nach Jahren erzählt."Abmoderation: Und ein bisschen von dem herrlichen Urlaubsgefühl kann man auch in den Alltag mitnehmen: Rezepte nachkochen, Fotos anschauen oder öfter mal schwimmen gehen, rät das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.diabetes-ratgeber.netPressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5537144