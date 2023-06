DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BAYER - Der neue Bayer-Chef Bill Anderson bereitet einen radikalen Abbau der internen Bürokratie vor. Er will Wissenschaftlern und operativen Managern mehr Mitspracherecht geben, um den Konzern innovativer und effizienter zu machen. Anderson kam im April zu Bayer und hat diesen Monat offiziell das Ruder übernommen. Um dies zu erreichen, will er die interne Bürokratie abbauen und den einzelnen Mitarbeitern mehr Verantwortung übertragen. Es gehe dabei nicht um den Abbau von Arbeitsplätzen gehe, sondern um eine bessere Arbeitsorganisation. "In großen Unternehmen - Bayer ist in dieser Hinsicht kein Einzelfall - sind die Leute, die die Entscheidungen treffen, oft nicht so nah an der Entscheidung dran, wie man es sich wünschen würde", sagte Anderson. (Financial Times)

DEUTSCHE BAHN - Mit 70 unterschiedlichen Maßnahmen will der Bund die Deutsche Bahn wieder zurück auf Kurs bringen. Das geht aus dem Fortschrittsbericht des Bundesverkehrsministeriums vor, der erstmals die Bemühungen des Bundes und der Bahnwirtschaft dokumentiert und der am Dienstag vorgestellt werden soll. Der Bericht gibt dabei auf knapp 50 Seiten die erste Bestandsaufnahme über den Stand der Vorschläge der Beschleunigungskommission Schiene (BKS) ab und listet große Reformvorhaben wie die Schaffung einer gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft (InfraGO) für das Schienennetz und die Bahnhöfe, die als Aktiengesellschaft unter dem Dach des DB-Konzerns im Januar 2024 an den Start gehen soll. Noch umfangreicher dürfte der Umbau der Finanzströme werden. (FAZ)

ASTRAZENECA - Astrazeneca plant, sein China-Geschäft auszugliedern und separat in Hongkong zu notieren, um das Unternehmen vor den wachsenden geopolitischen Spannungen zu schützen. Der Pharmakonzern habe vor einigen Monaten begonnen, diese Idee mit Bankern zu erörtern, und gehöre zu einer wachsenden Zahl multinationaler Unternehmen, die diese Option in Betracht ziehen würden, sagten mit den Gesprächen vertraute Personen. Eine Börsennotierung einer separaten Einheit in Hongkong oder Schanghai könnte das Unternehmen politisch von etwaigen Maßnahmen Chinas gegen ausländische Unternehmen abschirmen, indem es als inländisches chinesisches Unternehmen glaubwürdiger gemacht werde. (Financial Times)

ORSTED - Der Vorstandsvorsitzende von Orsted, Mads Nipper, erklärte, das Unternehmen arbeite "sehr hart" daran, sein geplantes Projekt Hornsea 3 vor der Küste Yorkshires, das größte Offshore-Windprojekt der Welt, rentabel zu machen, nachdem es im März davor gewarnt hatte, dass es durch finanziellen Druck zum Scheitern gebracht werden könnte. Er fügte jedoch hinzu, dass die Strompreise, die die britische Regierung den Projektentwicklern anbietet, nicht hoch genug seien, um die steigenden Kosten aufzufangen, und dass es den Ministern schwer fallen könnte, den raschen Kapazitätszuwachs zu sichern, der zur Erreichung der Klimaziele erforderlich ist. (Financial Times)

PAWLIK CONSULTANTS - Führungskräftetraining gilt als ein Wachstumsmarkt. "Der Druck, permanent zu lernen, nimmt zu", sagte Joachim Pawlik, Gründer der Pawlik Consultants GmbH in Hamburg. Allein über Präsenzveranstaltungen sei der Lernbedarf nicht mehr zu stillen. Daher hat sich Pawlik an dem digitalen Weiterbildungsunternehmen Pink University GmbH (Markenname: Pinktum) beteiligt. "Es ist unsere Absicht, Pinktum mittelfristig an die Börse zu bringen", kündigt er an. Pawlik will aber auch nach dem Börsengang die Mehrheit von 50 Prozent plus einer Aktie halten. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

HUAWEI - In Deutschland könnte ein Verbot bestimmter Netzwerkkomponenten der chinesischen Ausrüster Huawei und ZTE in öffentlichen 5G-Mobilfunknetzen näherrücken. Das legen Einschätzungen des Bundesinnenministeriums nahe. "Es liegen Anhaltspunkte vor, dass ihr weiterer Einsatz die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik voraussichtlich beeinträchtigen könnte", sagte eine Ministeriumssprecherin dem Handelsblatt.

