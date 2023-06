DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

4-TAGE-WOCHE - Die designierte IG-Metall-Chefin Christiane Benner hält die Forderung ihrer Gewerkschaft nach der Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie aus mehreren Gründen für berechtigt. Benner, die derzeit Zweite Vorsitzende der IG Metall ist, verwies im Interview auf die belastenden Arbeitsbedingungen in der Branche. Kürzere Arbeitszeiten könnten auch helfen, Arbeitsplätze zu erhalten. Zudem lasse sich Industriearbeit so "wieder attraktiver" machen. Von einer Vier-Tage-Woche verspricht Benner sich auch "eine partnerschaftlichere Arbeitsteilung" zwischen Männern und Frauen. (Rheinpfalz)

ATOMSTROM - Der 15. April brachte das Ende der Kernkraftnutzung in Deutschland, die letzten drei Atomkraftwerke Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim und Emsland speisten seither keinen Strom mehr ins deutsche Stromnetz ein. Wie aber hat das Energiesystem die Abschaltung verkraftet? "Die Energieversorgung hat den Atomausstieg sehr gut verkraftet", sagt Claudia Kemfert, Energieökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die restlichen drei Atommeiler hätten noch knapp 6 Prozent des Stroms produziert. Der Wegfall dieser Stromproduktion sei im Rauschen des europäischen Strommarkts untergegangen. "Der Strompreis an der Börse ist in dem Zeitraum des Atomausstiegs gesunken", sagt Kemfert. (Augsburger Allgemeine)

GESUNDHEITSREFORM - Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat eingeräumt, dass es in Deutschland derzeit zu viele Kliniken gibt und geht davon aus, dass künftig maximal jeder fünfte Krankenhausstandort wegfallen wird. "Ich gehe davon aus, dass es innerhalb von zehn Jahren bis zu 20 Prozent weniger Klinikstandorte geben wird als heute", sagte DKG-Chef Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das sei eine realistische Größenordnung, um eine gute Balance zwischen wohnortnaher Versorgung und Spezialisierung zu erreichen, betonte Gaß vor dem am Dienstag geplanten Protesttag der Krankenhäuser. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

WÄRMEPUMPEN - Die Zahl der Förderanträge für den Einbau einer Wärmepumpe ist einem Bericht zufolge von Januar bis April dieses Jahres um 20.000 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Das berichtet das Nachrichtenportal The Pioneer unter Berufung auf Zahlen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), das die Anträge für die Bundesförderung bearbeitet. Demnach wurden von Januar bis April vergangenen Jahres 52.941 Anträge auf Förderungen für Wärmepumpen eingereicht. Im gleichen Zeitraum dieses Jahres waren es demnach nur noch 32.921 Anträge. Dies ist ein Rückgang um rund 38 Prozent.

