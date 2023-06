FRANKFURT (dpa-AFX) - Seinem jüngst starken Lauf mit Rekordständen dürfte der Dax am Montag zunächst Tribut zollen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker den deutschen Leitindex mit minus 0,58 Prozent auf 16 263 Punkte. Am Freitag war er mit 16 427 so hoch geklettert wie nie zuvor. Notenbankentscheidungen in den USA und der Eurozone waren in der Vorwoche wie von Ökonomen erwartet ausgefallen und hatten den Dax tendenziell gestützt.

Zum Wochenauftakt rechnen Marktteilnehmer mit einem eher ruhigen Verlauf, auch weil in den USA Feiertag ist und deshalb in New York nicht gehandelt wird. Somit fällt die Wall Street im Laufe des Tages als Taktgeber aus.

Am deutschen Aktienmarkt treten an diesem Montag die von der Deutschen Börse vorgenommenen Index-Änderungen in Kraft. Im Dax bleibt alles beim Alten. Einige Verschiebungen gibt es indes im MDax und SDax . So rücken in den Index der mittelgroßen Werte Evotec , Krones , die Software AG und die Online-Apotheke Redcare , ehemals Shop Apotheke, auf./ajx/tih