DJ MÄRKTE ASIEN/Aktien von Enttäuschung über China belastet

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten setzt sich am Montag im Handelsverlauf eine negative Stimmung durch. Zwar halten sich die Verluste mehrheitlich in Grenzen, gleichwohl ist von Enttäuschung die Rede, dass China über das Wochenende nicht geliefert habe. Nach Medienberichten der vergangenen Woche und Zinssenkungen in China hatten sich die Spekulationen verstärkt, China könnte kurzfristig ein Konjunkturpaket auflegen.

Außer neuen, sehr vage gehaltenen Medienberichten gibt es aber keine Neuigkeiten. Spekulationen über eine Ankurbelung der lahmenden Konjunktur in China hatten den Aktienmarkt in der Vorwoche befeuert. "Entgegen einiger Marktspekulationen im Vorfeld der Staatsratssitzung wurden keine konkreten Maßnahmen angekündigt", bemängelt Volkswirt Hui Shan von Goldman Sachs.

Der mit hohen Erwartungen hinsichtlich einer Entspannung der belasteten Beziehungen zwischen den USA und China verknüpfte Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in China stützt nicht. Es ist der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit fünf Jahren.

Die Börse in Hongkong zählt mit einem Abschlag von 1,6 Prozent zu der schwächsten der Region, in Schanghai zeigt sich der Composite 0,5 Prozent tiefer. Pläne für eine Lockerung der Handelsmöglichkeiten mit Renminbi an der Hongkonger Börse können die Enttäuschung über das Ausbleiben von Wirtschaftsstimuli nicht wettmachen. In der Sonderverwaltungszone führen Technologiewerte die Liste der Verlierer an: Baidu büßen 1,7 und Alibaba 1,3 Prozent ein.

Auch in Südkorea, wo der Kospi 0,8 Prozent nachgibt, gehören Technologietitel zu den schwächeren. Samsung und SK Hynix sinken um 1,0 bzw. 4,5 Prozent. Im Handel verweist man auch die Schwierigkeiten bei Micron Technologies in den USA. Die Entscheidung Pekings, großen chinesischen Unternehmen den Kauf von Micron-Chipprodukten zu verbieten könnte Micron einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz des Gesamtumsatzes kosten. In Südkorea geht die Sorge um, das chinesische Verbot könnte auch andere ausländische Konzerne treffen.

In Japan verliert der Nikkei 1,2 Prozent, wobei auch der etwas erholte Yen belastet. Der Halbleiterwert Tokyo Electron fällt mit den China-Sorgen um 2,7 Prozent, Advantest geben sogar um 3,6 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.299,90 +0,7% +3,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.276,12 -1,3% +29,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.605,45 -0,8% +16,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.255,69 -0,5% +5,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.726,15 -1,6% +1,2% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.240,20 -0,6% +0,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.384,67 -0,3% -7,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:33 % YTD EUR/USD 1,0933 -0,1% 1,0940 1,0945 +2,1% EUR/JPY 154,76 -0,3% 155,17 154,49 +10,3% EUR/GBP 0,8534 +0,1% 0,8529 0,8553 -3,6% GBP/USD 1,2812 -0,1% 1,2827 1,2797 +5,9% USD/JPY 141,56 -0,2% 141,83 141,18 +8,0% USD/KRW 1.277,18 0% 1.277,18 1.274,58 +1,2% USD/CNY 7,1266 +0,0% 7,1266 7,1231 +3,3% USD/CNH 7,1509 +0,3% 7,1298 7,1258 +3,2% USD/HKD 7,8184 -0,0% 7,8207 7,8223 +0,1% AUD/USD 0,6844 -0,5% 0,6878 0,6885 +0,5% NZD/USD 0,6211 -0,4% 0,6233 0,6230 -2,2% Bitcoin BTC/USD 26.404,58 -0,0% 26.412,39 25.560,58 +59,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,75 71,78 -1,4% -1,03 -11,4% Brent/ICE 75,49 76,61 -1,5% -1,12 -9,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.956,51 1.957,99 -0,1% -1,48 +7,3% Silber (Spot) 24,12 24,20 -0,3% -0,08 +0,6% Platin (Spot) 982,10 986,40 -0,4% -4,30 -8,0% Kupfer-Future 3,86 3,89 -0,7% -0,03 +1,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

June 19, 2023 00:55 ET (04:55 GMT)

