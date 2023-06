NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von ASML bei einem Kursziel von 785 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Dies schrieb Analyst Alexander Duval am Montag nach einem Unternehmensbesuch im niederländischen Veldhoven. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) werde langfristig zum starken Treiber, zunächst müsse sich aber die Auslastung auf ein höheres Niveau erholen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 05:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0010273215

