NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 60 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei Fraport nähere sich ein fast zwanzigjähriger Investitionszyklus mit bisher sehr geringen Renditen dem Ende, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit dem Abschluss des Baus des Terminal 3 in Frankfurt 2025 dürften die Ausgaben auf Instandhaltungsniveau sinken. Gleichzeitig dürfte das operative Ergebnis aus staatlich regulierten Einnahmen steigen. Der daraus resultierende Barmittelzufluss sei aktuell noch nicht eingepreist, so Creuset./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 05:00 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken