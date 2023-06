NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Analystin Molly Wylenzek hob in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht ihre Wachstumsschätzungen für das Geschäft mit Nivea und Dermakosmetik an. Die starke Dynamik fange die langsame Erholung bei La Prairie auf. Sie kappte aber ihre Prognosen für Tesa etwas. Der aktuelle Bewertungsabschlag gegenüber der Konsumgüter-Konkurrenz sei nicht gerechtfertigt, so Wylenzek./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2023 / 11:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2023 / 19:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000

